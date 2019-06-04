Как понять, что автомобиль пора продавать

Итак, первый звоночек к продаже авто даст двигатель. Если он турбированный, то его ресурс невелик. А если вы любите погонять, то сокращаете и без того короткий жизненный цикл сердца автомобиля. Поэтому как бы вы не любили свою рабочую лошадку, постарайтесь избавиться от нее, когда пробег подберется к сотне. Либо, будьте готовы вложиться в ремонт.
Но и атмосферный мотор — не панацея. Заметили увеличение расхода топлива, почувствовали снижение мощности или заметили странный выхлоп в виде сизого дыма, готовьтесь к капитальному ремонту. Либо долейте присадок, временно устраняющих симптомы «конца», и выставляйте автомобиль на продажу.