Как понять, что автомобиль пора продавать

Кстати, на пробеге в 100 000—150 000 км как правило приходят в негодность не только мотор, но и другие дорогостоящие агрегаты авто, такие как, например, коробка передач или полноприводная трансмиссия. Гарантия производителя на них уже не распространяется, а ремонт может потрепать вам нервы и опустошить карманы на круглую сумму.

Еще один повод избавиться от старого друга — появление ржавчины. Можно, конечно, зачистить потемневший от коррозии участок детали, но это — мертвому припарка. Ржавчина будет грызть ваш авто не в этом месте, но в другом. Особенно это касается автомобилей бюджетного ценового сегмента, антикоррозийная обработка кузова которых отличается от той, что используют при производстве более дорогих машин. Как правило, ржавчина вылезает на порогах, лонжеронах, раме, в местах стыков деталей и сварных швах, а также может появиться на крыше автомобиля, благодаря сколам.

Не актуальность и не современность модели, пополнение в семействе, рост налогов и отсутствие возможности нормально парковаться у дома или на работе — также повод для расставания с машиной. И если в первых двух случаях транспортное средство можно просто обновить, подобрав модель современней и вместительней, то с двумя другими проблемами справиться сменой авто не получится.