Как понять, что автомобиль пора продавать

Фото shop.advanceautoparts.com
Как и к любой другой удобной вещи, к автомобилю привыкаешь, да что там — прикипаешь всем сердцем. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается и рано или поздно машина перестает быть радостью и превращается в обузу. Портал «АвтоВзгляд» поможет понять, когда от любимой некогда «ласточки» пора избавляться.
Лика Затворная

Итак, первый звоночек к продаже авто даст двигатель. Если он турбированный, то его ресурс невелик. А если вы любите погонять, то сокращаете и без того короткий жизненный цикл сердца автомобиля. Поэтому как бы вы не любили свою рабочую лошадку, постарайтесь избавиться от нее, когда пробег подберется к сотне. Либо, будьте готовы вложиться в ремонт.

Но и атмосферный мотор — не панацея. Заметили увеличение расхода топлива, почувствовали снижение мощности или заметили странный выхлоп в виде сизого дыма, готовьтесь к капитальному ремонту. Либо долейте присадок, временно устраняющих симптомы «конца», и выставляйте автомобиль на продажу.

Фото hotcars.com

Кстати, на пробеге в 100 000—150 000 км как правило приходят в негодность не только мотор, но и другие дорогостоящие агрегаты авто, такие как, например, коробка передач или полноприводная трансмиссия. Гарантия производителя на них уже не распространяется, а ремонт может потрепать вам нервы и опустошить карманы на круглую сумму.

Еще один повод избавиться от старого друга — появление ржавчины. Можно, конечно, зачистить потемневший от коррозии участок детали, но это — мертвому припарка. Ржавчина будет грызть ваш авто не в этом месте, но в другом. Особенно это касается автомобилей бюджетного ценового сегмента, антикоррозийная обработка кузова которых отличается от той, что используют при производстве более дорогих машин. Как правило, ржавчина вылезает на порогах, лонжеронах, раме, в местах стыков деталей и сварных швах, а также может появиться на крыше автомобиля, благодаря сколам.

Не актуальность и не современность модели, пополнение в семействе, рост налогов и отсутствие возможности нормально парковаться у дома или на работе — также повод для расставания с машиной. И если в первых двух случаях транспортное средство можно просто обновить, подобрав модель современней и вместительней, то с двумя другими проблемами справиться сменой авто не получится.

Фото interior-revival.co.uk

Но выход все равно есть, благо каршеринг в стране развивается семимильными шагами. И плюсов в нем предостаточно: машина всегда рядом и в любом месте, цена поездки — приемлемая, платить налоги, за парковку, страховку и бензин необходимости нет. И можно не бояться угонщиков и хулиганов.

Ну и физический износ интерьера и экстерьера автомобиля — тоже повод от него избавится. Руль — истрепался, кнопки — вытерлись, бардачок — не закрывается, потрескался пластик на подлокотнике и передней панели…

К чему быть заложником ситуации и владельцем авто, которое на ваших же глазах превращается в бездонную яму вложений? Поменяйте его, а в этот экземпляр пусть вкладывается кто-то другой.

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4 июня 2019
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