Не срослось: FIAT Chrysler внезапно отказался от слияния с Renault

На заседании совета директоров FCA под председательством Джона Элканна было принято решение срочно отозвать предложение, подготовленное для Renault Groupe. Официальная версия мотива внезапного разрыва — политические условия во Франции, препятствующие успешному выполнению условий договора.

По мнению издания The Wall Street Journal, корень причины гораздо глубже — против слияния выступили японские партнеры Renault из «Ниссана». А французское правительство, владеющее 15% пакета акций Renault Groupe, не благословит слияние, боясь рассориться с ребятами из Страны восходящего солнца.

Стоит напомнить, что FCA и Renault планировали объединиться, поровну поделив доли. И если бы это произошло, то мир получил бы еще одного автогиганта, входящего в тройку лидеров, с объемом продаж в 8,7 млн. автомобилей.