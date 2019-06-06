5 машин, которые порвут рынок, если окажутся в России

Наши покупатели неравнодушны к рамным внедорожникам. К сожалению, со временем их становится все меньше. Мол, дороги у нас становятся лучше. Да… поезжайте километров 200 от Москвы и увидите, в каком состоянии трассы и провинциальные дорожки. А в дождь или весной они вообще превращаются в направления. Тут без рамника никуда. Кстати, мы в этом горе не одиноки. Скажем, в странах Азии ситуация схожа. Вот там и продают отличные внедорожники, которые хорошо пошли бы и у нас.

Еще в почете недорогие автомобили, которые дешевы и не затратны в обслуживании. А если они еще и созданы на платформе популярных моделей, то наши покупатели их точно будут сметать, как горячие пирожки. Ну и куда же без премиума по доступной цене? Это тоже наши люди обожают. Итак, начнем…