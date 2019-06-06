5 машин, которые порвут рынок, если окажутся в России

Эти автомобили просто обязаны появиться на российском рынке. Сейчас их продают в разных странах мира, но наши покупатели их тоже оценят. Портал «Автовзгляд» отобрал пятерку интересных машин. В их числе — рамник, дешевый хэтчбек, доступный кроссовер и другие.
Максим Гомянин

Наши покупатели неравнодушны к рамным внедорожникам. К сожалению, со временем их становится все меньше. Мол, дороги у нас становятся лучше. Да… поезжайте километров 200 от Москвы и увидите, в каком состоянии трассы и провинциальные дорожки. А в дождь или весной они вообще превращаются в направления. Тут без рамника никуда. Кстати, мы в этом горе не одиноки. Скажем, в странах Азии ситуация схожа. Вот там и продают отличные внедорожники, которые хорошо пошли бы и у нас.

Еще в почете недорогие автомобили, которые дешевы и не затратны в обслуживании. А если они еще и созданы на платформе популярных моделей, то наши покупатели их точно будут сметать, как горячие пирожки. Ну и куда же без премиума по доступной цене? Это тоже наши люди обожают. Итак, начнем…

Фото: Nissan

Nissan Terra

Помните Nissan Pathfinder, который превратили в кроссовер? Его продажи в России провалились. В компании Nissan признали эксперимент неудачным и принялись исправлять ошибку. Его сменщик — настоящий внедорожник Nissan Terra построенный на платформе пикапа Navara. Terra отличается от Navara другими бамперами, решеткой радиатора и фонарями. Но задняя подвеска у него пружинная. Машина чуть больше Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Так что, когда Terra появится у нас, а мы в этом уверены, он наверняка будет дороже этой пары.

В гамме силовых агрегатов бензиновый 2,5-литровый атмосферник мощностью 184 л. с. И два дизеля — 2,3 л (163 л. с.) и 2,5 л (190 л. с.) В паре со всеми работают шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый гидромеханический «автомат». Габариты Terra больше, нежели у Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Длина — 4882 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1835 мм База — 2850 мм. Вспоминаем, что колесная база Fortuner 2750 мм, Pajero Sport — 2800 мм. В Китае продажи уже идут полным ходом. Судя по тому, что скоро машина появится в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме, рамник пришелся по душе. Ждем машину и в России.

Фото: Renault

Renault Duster Oroch

Renault Duster в России любят. Простой, неприхотливый, надежный кроссовер, который так и тянет назвать внедорожником. Хоть машина уже старая, но спрос на него стабильный. Чтобы оживить интерес и подстегнуть продажи, французы периодически выпускают новые версии, вроде Duster Dakar или Adventure. Привезите наконец пикап! Такой же, какой продают в Аргентине, под названием Oroch. Его дорожный просвет такой же как у кроссоверов, которые ценятся в России — 210 мм.

Максимальная грузоподъемность пикапа — 730 кг. То есть столько же, сколько у «нашего» Дастера с двухлитровым мотором, «автоматом», и полным приводом. Двигатели те же — 1,6 (у нас 114 л. с, а у них 110 л. с.) и 2,0 л (143 л. с.). Опционально можно заказать обогрев лобового стекла, камеру заднего вида и климат-контроль. Хоть доля продаж пикапов у нас небольшая, тем не менее успех самому хозяйственному Дастеру гарантирован. Ведь у него просто не будет конкурентов. Другие пикапы больше и дороже. Цены тоже задирать не придется. Ведь кроссовер уже собирают у нас в стране. А производство машин с чуть иным кузовом не потребует больших затрат.

Фото: Mahindra

Renault Logan хетчбэк

Помните как удачно зашел к нам народный седан Renault Logan первого поколения? До сих пор немало этих машин колесит по дорогам. Все потому, что автомобиль неубиваемый и ремонтопригодный.

А на фото Mahindra Verito Vibe. Это тот же Логан, но в кузове хэтчбек.

Такой можно встретить в Индии. Автомобиль появился в 2013 году. Техническая начинка знакома, а вот кузов индийцы переделывали сами. Машину намерено загоняли в нормы местного законодательства, по которому автомобили длиной меньше 4 м облагаются меньшим транспортным налогом. Вот поэтому длина Verito Vibe получилась 3991 мм. Считаем, что у нас этот сверхбюджетный автомобиль тоже нашел бы своего покупателя. Вся конструкция знакома, то есть починить хетч можно в любом гаражном сервисе. Запчастей полно. А спрос на дешевые машины у нас всегда был, есть и будет.

Opel Mokka X

Opel возвращается в Россию с кроссоверами Opel Crossland X и Grandland X. Обе машины построены на платформе PSA. Мы же уверены, что и младший кроссовер — Mokka, получивший приставку X, будет востребован в России. Особенно, женской аудиторией. Да, сейчас он базируется на платформе GM и поэтому не может вот так сразу к нам приехать. Но со временем французы будут переводить все модели Opel на свои платформы, и тогда путь в Россию этому компакту будет открыт.

Скорее всего под капотом Мокки мы увидим наддувный мотор объемом 1,4 л и мощностью 152 л. с. Агрегат дебютировал на Астре.

Коробки передач — «механика» или шестиступенчатый «автомат». В момент начала продаж Mokka в России, машина, как говорится, зашла. К ней был повышенный интерес. А вообще, с момента запуска в 2012 году только в Европе продали более 500 000 кроссоверов. Плюс компакт неплохо раскупают китайцы и американцы. На этих рынках модель известна как Buick Encore, так что милости просим к российским дилерам.

Фото: GM

Buick LaCrosse

Напоследок, машина подороже и с неплохим потенциалом стать имиджевым седаном премиум-бренда. Buick LaCrosse, схож размерами с Mercedes-Benz E-класс. Длина — 5017 мм, ширина — 1859 мм, высота — 1460 мм, колесная база — 2905 мм. Автомобиль богато оснащен и, скажем, в Китае очень неплохо продается. У него 10 подушек безопасности, системы кругового обзора, помощи при парковке и контроля слепых зон, адаптивный круиз, кожаный салон, 8-дюймовый дисплей мультимедиа, обогрев и электрорегулировки руля.

Под капотом стоит наддувный двухлитровый мотор мощностью 240 л. с. То есть он уже сейчас вписывается в наши налоговыгодные рамки. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».

LaCrosse может быть как передне, так и полноприводным.

С рестайлингом, который провели в прошлом году, автомобиль ушел от имиджа пенсионерского и теперь прилично смотрится. Так что седан имеет все шансы, на то, чтобы его хорошо приняли у нас. Бренд Buick в России не раскручен, но это может стать плюсом. Модель станут выбирать покупатели, которые хотят быть не такими, как все.

6 июня 2019
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