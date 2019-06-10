Какие подержанные автомобили Opel продаются в России лучше остальных

С начала года на отечественном рынке «бэушек» было продано 35 448 авто марки Opel. Причем чаще остальных выбирали машины 2007—2008 г. в. На них пришлось порядка 28%. Наиболее востребованным оказался Opel Astra, разошедшаяся во вторые руки в количестве 18 393 экземпляров.

«Астра», дебютировавшая в 1991 году, до сих пор занимает свое место в продуктовой линейке. Например, в Германии она представлена в качестве пятидверного хетчбэка и универсала с ценником, стартующим от 18 595 евро (1,36 млн. рублей по актуальному курсу). Правда, в России в ближайшее время модель ждать не придется.

На второй строчке рейтинга с огромным отставанием прописался Opel Corsa, пришедшийся по вкусу 4789 покупателям. За ним следует Opel Vectra с показателем в 3198 автомобилей. На четвертом и пятом местах поселились компактвэн Opel Zafira (2391 машин) и компактный кроссовер Opel Mokka (1408 авто). Кроме того, в ТОП-10, по данным агентства «Автостат», также вошли Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.