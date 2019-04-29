Где в первую очередь в России начнут продавать автомобили Opel

Группа PSA объявляет о предварительном отборе компаний в официальные дилеры Opel. Заявки принимаются уже сейчас, и подавать их можно вплоть до конца мая.

Кроме этого, производитель назвал 17 крупных городов, где в первую очередь разместит торговые точки. В список попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Воронеж, Челябинск, Ростов-на-Дону, Тольятти, Самара, Волгоград, Тюмень, Сургут, Ижевск, Ставрополь и Оренбург.

Как уже сообщали представители немецкого бренда, они рассчитывают к моменту запуска на российский рынок обзавестись 15-ю—20-ю шоу-румами. В планах: увеличить их количество примерно вдвое, а по возможности и больше.

Стоит напомнить, «Опель» возвращается на российские просторы с тремя моделями: компактным кроссовером Opel Grandland X немецкого производства, компактвэном Zafira Life и микроавтобусом Vivaro Transporter, чью сборку наладят на калужских мощностях «ПСМА Рус».