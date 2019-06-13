В Россию приехал бюджетный Audi A6

В отечественной продуктовой линейки премиального немецкого бренда случилось пополнение: стартовал прием заказов на Audi A6 45 TFSI quattro. Авто разгоняется с нуля до 100 км/ч за 6 с, причем расход топлива в смешанном цикле — 6,8 л бензина на сотню. Двухлитровый движок работает вкупе с «роботом» S tronic и системой полного привода, а также дополнен 12-вольтовым «мягким» гибридом.

Авто представлено в четырех комплектациях, а в списке стандартного оснащения значатся полностью светодиодная оптика, центральное зеркало с автозатемнением и акустическая система с девятью динамиками и сабвуфером. Кроме того, в базе такая «шестерка» комплектуется круиз-контролем и климатической установкой c отдельными зонами для водителя и переднего пассажира.

Ценник на A6 45 TFSI quattro стартует от 3 305 000 рублей, а «живые» седаны прикатят к новоиспеченным владельцам в сентябре этого года. Стоит напомнить, что до того в арсенале модели для наших соотечественников был лишь трехлитровый двигатель мощностью 340 «лошадей». Автомобиль в такой модификации с индексом 55 TFSI quattro оценивается в 3 995 000 рублей.