На каких водителей охотятся гаишники, устраивая засады на выезде из дачных поселков

Для многих автовладельцев, предпочитающих дачный отдых, появление экипажа дорожной полиции в непосредственной близости от их «летней резиденции» становится пренеприятнейшим сюрпризом. Что же в первую очередь интересует сотрудников в таких местах?
Основной интерес для патруля ГИБДД, конечно же, представляют нетрезвые и похмельные водители. Сам Бог велел воспользоваться беспечностью слегка «теплого» от принятого спиртного дачника, отправившегося «за добавкой» в ближайший магазин, и оформить ему протокол о вождении в нетрезвом состоянии. 30 000 штрафа и лишение «прав» на полтора года станут для таких водил нежданным «вытрезвителем», а полицейские покажут своему начальству, как здорово умеют «давать результат».
Второй вариант нарушения ПДД, характерный для «дачников» — непристегнутый ремень безопасности. Решил прокатить своих и соседских детишек до соседнего пруда? Готовь на штрафы 1000 рублей за себя и 3000 рублей за перевозку детей без автокресел. Совершеннолетним непристегнутым пассажирам придется «сброситься по пятисотке».
Не менее распространенный «крючок» для дачника за рулем — «езда без документов». Действительно — зачем они нужны, если тебе нужно всего-то проехать пару километров за хлебом до магазина и обратно? На самом деле все-таки нужны.И дело не в 500-рублевом штрафе за отсутствие при себе «прав» или полиса ОСАГО. А в том, что за ними придется возвращаться пешком на дачный участок — чтобы предъявить сотруднику полиции. По полуденной жаре или под дождем — то еще удовольствие.
Многие из нас когда-то именно на даче или в деревне под чутким руководством отца пытались рулить машиной. Эта традиционная «форма обучения» достаточно широко распространена и сейчас. Об этом прекрасно осведомлены и гаишники.
Ведь передача управления машиной человеку, заведомо не имеющему «прав», может стоить незадачливому автовладельцу 30 000 рублей штрафа! Не всякий готов расстаться с подобной суммой. Именно так у клиента появляется желание «договориться» с полицейским о взятке.