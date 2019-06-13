На каких водителей охотятся гаишники, устраивая засады на выезде из дачных поселков

Не менее распространенный «крючок» для дачника за рулем — «езда без документов». Действительно — зачем они нужны, если тебе нужно всего-то проехать пару километров за хлебом до магазина и обратно? На самом деле все-таки нужны.И дело не в 500-рублевом штрафе за отсутствие при себе «прав» или полиса ОСАГО. А в том, что за ними придется возвращаться пешком на дачный участок — чтобы предъявить сотруднику полиции. По полуденной жаре или под дождем — то еще удовольствие.

Многие из нас когда-то именно на даче или в деревне под чутким руководством отца пытались рулить машиной. Эта традиционная «форма обучения» достаточно широко распространена и сейчас. Об этом прекрасно осведомлены и гаишники.

Ведь передача управления машиной человеку, заведомо не имеющему «прав», может стоить незадачливому автовладельцу 30 000 рублей штрафа! Не всякий готов расстаться с подобной суммой. Именно так у клиента появляется желание «договориться» с полицейским о взятке.