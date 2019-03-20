Как температура в салоне машины считается наиболее комфортной и безопасной

Машины, лишенные климатической установки или хотя бы примитивного кондиционера, встречаются на дорогах нашей страны уже не так часто. Но даже несмотря на то, что автомобильные «вентиляторы» получили широкое распространение еще в шестидесятых годах минувшего столетия, как с ними управляться, дабы не навредить себе, пассажирам и окружающим, знают далеко не все.
В наши дни кондиционерами или климатическими установками комплектуются едва ли не все автомобили, за исключением разве что самых спартанских исполнений бюджетных моделей. Здесь, в общем-то, ничего удивительного и нет, ведь преимуществ у таких устройств перед теми же открытыми окнами масса. И самое очевидное из них — возможность настраивать температуру в салоне машины как душе угодно. Холодно ли, жарко — скорректировал заданные в системе значения, и проблема решена.
Разумеется, настраивая «погоду в доме», водители должны руководствоваться в первую очередь собственными ощущениями. Однако при этом не стоит пренебрегать и рекомендациями экспертов в области медицины, изучающих влияние температуры на организм человека. Так, по их мнению, наиболее комфортные условия пребывания на улице наблюдаются при 16—18 градусах по Цельсию. Что же до автомобилей, то тут дела обстоят несколько иначе.
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказал Дмитрий Константинов, генеральный директор компании АвтоСпецЦентр KIA Столица, оптимальной температурой в салоне авто считается 22°C, плюс-минус 2 градуса — в зависимости от особенностей организма водителя. Именно в такую «погоду» шофер наиболее сконцентрирован. При этом важно следить и за потоками воздуха, которые большую часть времени должны быть направлены в ноги.
При более низких температурах — скажем, 18—20°C — существует высокий риск простудных заболеваний. Особенно, если в числе пассажиров есть маленькие дети. Что же до «жарких» потоков воздуха, то они способствуют быстрому утомлению водителя и снижению концентрации. Естественно, это может негативно сказываться и на безопасности дорожного движения.
Добавим, что в зимнее время года после длительной парковки следует на 10—15 минут выставлять более высокую температуру климатической установки, чтобы скорее прогреть салон автомобиля. Аналогично и летом: дабы остудить раскаленную палящим солнцем машину, лучше настраивать «кондей» на 17—20 градусов. Главное — по истечении времени не забывать скорректировать значения до оптимального уровня.