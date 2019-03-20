Как температура в салоне машины считается наиболее комфортной и безопасной

В наши дни кондиционерами или климатическими установками комплектуются едва ли не все автомобили, за исключением разве что самых спартанских исполнений бюджетных моделей. Здесь, в общем-то, ничего удивительного и нет, ведь преимуществ у таких устройств перед теми же открытыми окнами масса. И самое очевидное из них — возможность настраивать температуру в салоне машины как душе угодно. Холодно ли, жарко — скорректировал заданные в системе значения, и проблема решена.

Разумеется, настраивая «погоду в доме», водители должны руководствоваться в первую очередь собственными ощущениями. Однако при этом не стоит пренебрегать и рекомендациями экспертов в области медицины, изучающих влияние температуры на организм человека. Так, по их мнению, наиболее комфортные условия пребывания на улице наблюдаются при 16—18 градусах по Цельсию. Что же до автомобилей, то тут дела обстоят несколько иначе.