Баварцы представили четырехдверный BMW 8-й серии

BMW 8-й серии получил три типа кузова — классическое купе и кабриолет уже увидели свет, а удлиненный Gran Coupe с четырьмя дверями (по сути — седан), дебютирует в Мюнхене в BMW Welt с 25 июня. Мировые продажи новинки, в том числе и в России, начнутся осенью. Кстати, марка уже определилась с рублевыми ценниками: они будут стартовать от 6 440 000.

По сравнению с «двухдверкой» новинка, построенная на той же модульной платформе, растянула колесную базу на 231 мм (до 3023 мм), причем габаритная длина увеличилась на 201 мм (до 5082 мм). И, чтобы сохранить гармонию в пропорциях, инженеры сделали модель шире на 30 мм (до 1932 мм) и выше на 61 мм (1407 мм). Кроме того, у Gran Coupe багажник на 20 л вместительнее (440 л), да и пассажирам второго ряда будет куда просторнее.