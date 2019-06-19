Баварцы представили четырехдверный BMW 8-й серии

Концептуальный BMW M8 Gran Coupe, дающий представление о «восьмерке» с четырехдверным кузовом, явили публике еще весной прошлого года на Женевском мотор-шоу. И вот баварцы представили предсерийный образец, мировая премьера которого пройдет на особенном мероприятии в штаб-квартире бренда.
BMW 8-й серии получил три типа кузова — классическое купе и кабриолет уже увидели свет, а удлиненный Gran Coupe с четырьмя дверями (по сути — седан), дебютирует в Мюнхене в BMW Welt с 25 июня. Мировые продажи новинки, в том числе и в России, начнутся осенью. Кстати, марка уже определилась с рублевыми ценниками: они будут стартовать от 6 440 000.
По сравнению с «двухдверкой» новинка, построенная на той же модульной платформе, растянула колесную базу на 231 мм (до 3023 мм), причем габаритная длина увеличилась на 201 мм (до 5082 мм). И, чтобы сохранить гармонию в пропорциях, инженеры сделали модель шире на 30 мм (до 1932 мм) и выше на 61 мм (1407 мм). Кроме того, у Gran Coupe багажник на 20 л вместительнее (440 л), да и пассажирам второго ряда будет куда просторнее.
Кстати, есть и в технической начинке отличия: такая просторная «восьмерка» единственная в своем семействе получила четырехзонный климат-контроль и солнцезащитные шторки для задних боковых и заднего стекол. Еще опционально можно заказать панорамную крышу с 1,5 кв. м. остекления.
На рынке авто представят в четырех модификациях: 840i Gran Coupe с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 340 л. с., полноприводной 840i xDrive Gran Coupe, «заряженной» M850i xDrive Gran Coupe, воорженный 530-сильным движком объемом 4,4 л, а также дизельной 840d xDrive Gran Coupe с агрегатом с отдачей в 320 «лошадей».
Стоит напомнить, что туда же, в центр BMW Welt, 25-го числа привезут купе и кабриолет BMW M8 с 600-сильным V8, а также эти авто в версии Competition с «разогретым» до 625 сил двигателем.