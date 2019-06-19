Шесть самых дешевых седанов с «автоматом» в России

При этом мы расскажем не о подержанных машинах, побывших в ДТП и побитых отечественными дорогами, а исключительно новых авто с двумя педалями.
LADA Granta
Например, седан LADA Granta с роботизированной коробкой передач обойдется минимум в 536 500 рублей. Да, это не полноценный гидомеханический «автомат», а дергающийся, не самый расторопный пятиступенчатый «робот» с одним сцеплением. Но, тем не менее, за эту сумму вы получаете весьма стильный, спасибо новому Х-образному дизайну кузова, автомобиль с двумя педалями и довольно резвым 16-клапанным 106-сильным двигателем объемом 1,6 л.
Причем базовая комплектация такой «Гранты» уже включает в себя подушку безопасности водителя, крепления ISOFIX, ABS с EBD, бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовку и обогрев наружных зеркал.
Если же испытываете неприязнь к «роботам» и вам не жалко доплатить 50 000 рублей, то за 586 500 рублей можно взять «Гранту» с полноценной 4-ступенчатой АКП от Jatco. Минус тут только один — менее мощный 98-сильный двигатель, с которым сочетается «автомат». Зато в комплектацию седана добавляются подушка безопасности пассажира, подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал и аудиосистема.
Datsun on-Do
Datsun on-Do, японский брат «Гранты», с тем же самым «автоматом» от Jatco обойдется дешевле — в 562 000 рублей. Однако и комплектация, и двигатель здесь скромнее. Мотор — тольяттинский 8-клапанный объемом 1,6 литра, выдающий скромные 87 л. с.
Из опций: противотуманки, центральный замок, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники, электрорегулировка и обогрев зеркал, ABS с EBD, две подушки безопасности и подогрев передних сидений.
LADA Vesta
LADA Vesta стала мощным рывком АВТОВАЗа в будущее. Автомобиль удался, благодаря чему полюбился отечественному автомобилисту и быстро обосновался в первых строчках рейтинга продаж. На выбор тут «механика» и, в отличие от «Гранты», исключительно «робот», который, впрочем, освобождает водителя от необходимости периодически дергать за рычаг КП, делая это хотя и не очень гладко, но все же самостоятельно. Минимальная цена за «Весту» с роботизированной коробкой передач — от 664 900 рублей.
А в базовую комплектацию входят такие опции, как: две подушки безопасности, крепления детских кресел ISOFIX, дневные ходовые огни, ABS+EBD, система курсовой устойчивости ESC, бортовой компьютер, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, центральный замок с ДУ, кондиционер, аудиоподготовка, подогрев передних кресел и электрообогрев и привод зеркал заднего вида.
Renault Logan
Некогда бюджетный Renault Logan перекочевал в нишу более дорогих автомобилей, что, впрочем, не мешает ему оставаться вполне себе доступным седаном, который оснащается «автоматом». За 724 990 рублей вы получите Logan в комплектации Life со 102-сильным мотором объемом 1,6 литра и 4-ступенчатым старинным «автоматом».
Динамика у парочки так себе, но удобства, благодаря отсутствию третий педали, им не занимать. В комплектацию такого «Логана» входят защита двигателя, полноразмерная запаска, центральный замок с ДУ, передние электростеклоподъемники и кондиционер.
KIA Picanto
Городская малолитражка KIA Picanto так же предлагает как «механику», так и «автомат». За то, чтобы в салоне было всего две педали, придется заплатить от 764 900 рублей. Четырехступенчатая АКП работает в паре с 84-сильным двигателем объемом 1,2 литра.
Вместительным Picanto, увы, не назвать. Но комплектация «малыша» вполне приличная: аудиосистема с двумя динамиками, ключ с ДУ, передние стеклоподъемники (водительский с функцией Auto), кондиционер, дневные ходовые огни, передние подушки безопасности, крепления детских кресел ISOFIX, ABS, система помощи при старте на подъеме, система контроля давления в шинах и система курсовой устойчивости.
Hyundai Solaris
В то время как остальные предлагают «роботы» и 4-ступенчатые «автоматы», народный любимчик Hyundai Solaris можно взять с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, сопряженной с мотором объемом 1,4 литра (100 л. с.) за 852 000 рублей. А доплатив всего 25 000 рублей — замахнуться на Solaris с «автоматом» и более мощным 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра.
Базовая комплектация для «Соляриса» с мотором 1,4 литра и АКП включает подогрев передних сидений, электростеклоподъемники во всех дверях, электропривод и подогрев наружных зеркал, все возможные электронные системы безопасности, две подушки безопасности, аудиосистему с 4 динамиками, а также две 12-вольтовых розетки.