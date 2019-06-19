Шесть самых дешевых седанов с «автоматом» в России

LADA Granta

Например, седан LADA Granta с роботизированной коробкой передач обойдется минимум в 536 500 рублей. Да, это не полноценный гидомеханический «автомат», а дергающийся, не самый расторопный пятиступенчатый «робот» с одним сцеплением. Но, тем не менее, за эту сумму вы получаете весьма стильный, спасибо новому Х-образному дизайну кузова, автомобиль с двумя педалями и довольно резвым 16-клапанным 106-сильным двигателем объемом 1,6 л.

Причем базовая комплектация такой «Гранты» уже включает в себя подушку безопасности водителя, крепления ISOFIX, ABS с EBD, бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовку и обогрев наружных зеркал.

Если же испытываете неприязнь к «роботам» и вам не жалко доплатить 50 000 рублей, то за 586 500 рублей можно взять «Гранту» с полноценной 4-ступенчатой АКП от Jatco. Минус тут только один — менее мощный 98-сильный двигатель, с которым сочетается «автомат». Зато в комплектацию седана добавляются подушка безопасности пассажира, подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал и аудиосистема.