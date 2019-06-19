В России отзывают спорткупе Chevrolet Camaro и Corvette

Под добровольный отзыв попали 182 маслкара Chevrolet Camaro и девять «двухдверок» Chevrolet Corvette, отданных в руки покупателей с декабря 2016 года по январь 2019-го. Эти автомобили могут «терять» электроусилитель руля, но после перезапуска зажигания узел вновь начинает функционировать.

И хотя при проявлении дефекта управляемость автомобилем не теряется, все же потенциально неисправность может привести к аварии, потому что водителю неожиданно придется прикладывать большее усилие, чтобы повернуть руль. Особенно при низких скоростях.

Российские представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев авто о проблеме. Но можно и самостоятельно узнать, попадает ли отдельно взятое купе под отзыв: найти список VIN бракованных машин на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы». Если номер из ПТС совпал с одним из перечня, стоит связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт, где сервисмены заменят всю рулевую рейку в сборе. Все запчасти и работы, связанные с этим недочетом, производитель предоставляет бесплатно.

Кстати, как Camaro, так и Corvette покидают рынок Европы. Оба авто с 6,2-литровым V8 мощностью 466 л. с. не подходят под новые экологические нормы. Правда, Россию это вовсе не затронет: наши экостандарты позволяют.