Трековый Chevrolet Camaro оснастили десятиступенчатым «автоматом»

Заводским инженерам пришлось перекалибровать передние и задние амортизаторы Chevrolet Camaro ZL1 1LE и модифицировать систему охлаждения рулевого управления. Кроме того, перенастройки потребовали дифференциал повышенного трения с электроблокировкой и некоторые электронные системы активной безопасности.

Американские специалисты утверждают, что на больших трассах, таких как, например, Нюрбургринг, новая коробка передач помогает выиграть несколько секунд с круга по сравнению с МКП.

Здесь стоит напомнить, что пару лет назад Camaro ZL1 1LE с 650-сильным турбомотором и «механикой» прошел знаменитую Северную петлю (20,8 км) за 7 минут 16,04 секунды, став самым быстрым авто в линейке бренда. Интересно, будет ли производитель испытывать свежий поникар с АКП в «Зеленом аду» хотя бы для подтверждения своих слов? Пока информации об этом не поступало.

Добавим, что за пакет ZL1 1LE придется доплатить 7500 долларов, что по актуальному валютному курсу равно приблизительно 490 000 ₽, а десятискоростная автоматическая коробка передач обойдется в 1595 долларов (чуть больше 104 000 рублей).