В России будет нельзя оплатить парковку наличными и банковскими картами

Давненько в медийном пространстве ничегошеньки не было слышно о законотворческой деятельности маститых «депутатов-автомобилистов» — первого зампреда Комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, главы Комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева и его заместителя депутата Виталия Ефимова.

Но оказалось, что народные избранники взяли паузу, чтобы замахнуться на ту часть Закона РФ «Об организации дорожного движения», где говорится о платных парковках и всем с ними связанном.

И замахнулись! Да так умело, что подыграли и простым водителям, и региональным властям одновременно. А уж кому повезло больше — решайте сами.