В России будет нельзя оплатить парковку наличными и банковскими картами

MK
Депутаты Госдумы разработали поправки в закон «Об организации дорожного движения», позволяющие местным властям экономить на установке в зоне платной парковки паркоматов для приема наличных и банковских карт.
Алексей Батушенко

Давненько в медийном пространстве ничегошеньки не было слышно о законотворческой деятельности маститых «депутатов-автомобилистов» — первого зампреда Комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, главы Комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева и его заместителя депутата Виталия Ефимова.

Но оказалось, что народные избранники взяли паузу, чтобы замахнуться на ту часть Закона РФ «Об организации дорожного движения», где говорится о платных парковках и всем с ними связанном.

И замахнулись! Да так умело, что подыграли и простым водителям, и региональным властям одновременно. А уж кому повезло больше — решайте сами.

Во-первых, они предложили дополнить ст. 13 закона частью 3.1, согласно которой «плата за первые десять минут пользования платными парковками не взимается».

Сейчас, как известно, на платных парковках никакого официального «нештрафуемого» отрезка времени не существует. Фактически он определяется периодом времени, через который мимо вашей припаркованной машины проезжают авто с камерами автоматической фиксации, контролирующие оплату стоянки у бордюра.

И ничто не мешает двум машинам ЦОДД с парконами кататься парой одна за другой, обеспечивая поток штрафов с тех, кто физически не успел оплатить (сейчас в той же Москве «нештрафуемый» порог при парковке составляет 5 мин.). Если же поправки примут, подобный беспредел можно будет легко опротестовывать и отменять штрафы.

Второй пункт, непосредственно касающийся автомобилистов, гораздо менее приятен. В той же статье в части 5, описывающий, так сказать, требования к обустройству платных парковок, предлагается убрать слова «оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме».

То есть паркомат для приема наличных или банковских карт станет совсем не обязательным атрибутом стоянки. Разумеется, местные власти при организации этого вида сбора денег с автовладельцев не преминут сэкономить и паркоматы ставить вообще перестанут.

Иначе говоря, всех желающих припарковаться в зоне платной парковки в безальтернативном порядке вынуждают скачивать на свои смартфоны специальное приложение.

И если у человека «накрылся» мобильный телефон, имеются проблемы с сотовой связью, глючит это самое приложение, он не сможет заплатить за услугу. Придется либо уезжать на поиски стоянки неизвестно где, либо нарушать и платить потом штраф за не оплату.

автоправо, парковка, штрафы, платная парковка
18 июня 2019
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