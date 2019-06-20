Завод Ford во Всеволожске остановил конвейеры

На мощностях в Ленобласти производили автомобили Ford Mondeo и Focus. Первый перестали изготавливать еще в начале июня, а бестселлер Focus продолжали собирать еще некоторое время, сообщило агентство «РИА Новости».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», до того закрылся завод компании в Набережных Челнах, а также остановили работу некоторые линии на предприятии в Елабуге, где производили моторы. Но на той же площадке в Татарстане продолжают собирать коммерческий Ford Transit. Мало того, производство фургона будут расширять, и уже подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ.

Напомним, марка Ford покидает отечественный рынок легковых автомобилей, оставляя россиянам только «Транзит» и сеть дилерских центров, где будут продавать и обслуживать коммерческий транспорт, а еще предоставлять сервис «легковушкам» бренда, но только тем, что не старше 10 лет.