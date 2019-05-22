Сколько дилерских центров Ford останется в России после ухода марки

По оценкам аналитиков Ford, в России сотрудничество с американским автостроителем продолжат 99% дилеров. На данный момент заявки на продолжение совместной работы подали около 100 продавцов, а это уже 85%.

Ритейлеры будут работать в двух руслах: с одной стороны — продажа и сервис фургонов Ford Transit, пока не собирающихся покидать отечественный рынок, с другой — гарантийное обслуживание и ремонт «фордовских» «легковушек» не старше 10 лет. Таких на данный момент на наших дорогах насчитывается более 750 000 экземпляров. Стоит отметить, что половина продавцов будет совмещать оба направления, причем Transit-центров станет больше, чем сейчас.

Стоит отметить, что среди подержанных автомобилей на вторичном рынке лидирующую позицию продолжает удерживать Ford Focus. Так, на 828 000 реализованных авто с пробегом пришлось 27 900 «Фокусов».

Напомним, что марка Ford покидает российский рынок легкового транспорта, сворачивая производство, и оставляет нам только коммерческий Transit. По прикидкам аналитиков, окончательно все уже собранные «легковушки» разойдутся по своим владельцам к сентябрю текущего 2019 года.