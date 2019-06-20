Как с помощью капли «тормозухи» убрать последствия мелкого ДТП

Потертость на кузове после небольшой аварии хотя «на скорость не влияет», но сильно портит настроение любому автовладельцу. Тем, кому хочется ездить на красивой машине, но нет желания тратить время и деньги на перекраску целого кузовного элемента, может пригодиться следующий совет.
Сразу оговоримся, что когда ЛКП продрано до металла или пластик бампера треснул, никакими косметическими средствами средствами уже не обойдешься, тут прямая дорога в автосервис. Но если в дорожном происшествии поврежден лишь верхний слой краски, само повреждение относительно не велико по своей площади, вполне оправдано применение «легкой артиллерии».
Неохота самому пачкать руки, — можно обратиться в автосервис и заказать полировку поврежденного элемента кузова. Но это будет стоить денег и займет известное количество времени. Второй вариант — самостоятельно заполировать потертость. Предварительно придется озаботиться приобретением полировочной автохимии и специальной ткани, либо «подушечки» для полирования. Стоить это будет дешевле, чем услуги профессионального полировщика, но все равно потребует каких-то финансовых затрат.
Но есть альтернативный и практически бесплатный способ удаления несерьезных повреждений на автомобильной краске — с помощью нескольких капель тормозной жидкости. Для его применения потребуется лишь немного водопроводной воды и любая чистая мягкая тряпица.
Прежде чем приступить собственно к устранению царапин, водой ополаскиваем место будущих восстановительных работ, чтобы убрать грязь, прилипшие песчинки и пыль, всегда присутствующие на кузове.
Если этого не сделать, в ходе нашей импровизированной полировки «тормозухой», мы этими частицами нанесем дополнительные царапины. Помыв участок краски водой, даем ему полностью высохнуть и приступаем непосредственно к устранению потертостей. Для чего открываем крышку бачка с тормозной жидкостью под капотом, слегка обмакиваем в нее припасенную тряпочку и закрываем емкость вновь. Далее увлажненной в «тормозухе» тряпочкой начинаем круговыми движениями «полировать» поврежденный участок краски. Буквально пара минут тщательной обработки в таком духе — и еще недавно явные потертости исчезают без следа.
После этого вновь как следует промойте место импровизированного ремонта водой. Фокус в том, что тормозная жидкость имеет свойство размягчать краску. Благодаря этому мелкие царапины в ходе вышеописанной операции выравниваются и вновь затвердевают, когда мы смываем «тормозуху».