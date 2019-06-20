Как с помощью капли «тормозухи» убрать последствия мелкого ДТП

Сразу оговоримся, что когда ЛКП продрано до металла или пластик бампера треснул, никакими косметическими средствами средствами уже не обойдешься, тут прямая дорога в автосервис. Но если в дорожном происшествии поврежден лишь верхний слой краски, само повреждение относительно не велико по своей площади, вполне оправдано применение «легкой артиллерии».

Неохота самому пачкать руки, — можно обратиться в автосервис и заказать полировку поврежденного элемента кузова. Но это будет стоить денег и займет известное количество времени. Второй вариант — самостоятельно заполировать потертость. Предварительно придется озаботиться приобретением полировочной автохимии и специальной ткани, либо «подушечки» для полирования. Стоить это будет дешевле, чем услуги профессионального полировщика, но все равно потребует каких-то финансовых затрат.

Но есть альтернативный и практически бесплатный способ удаления несерьезных повреждений на автомобильной краске — с помощью нескольких капель тормозной жидкости. Для его применения потребуется лишь немного водопроводной воды и любая чистая мягкая тряпица.