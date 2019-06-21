Porsche продает в России автомобили с дефектом

В январе в дилерские сервисы пригласили владельцев более 1200 Porsche Panamera из-за ошибки в прошивке блока управления. Теперь же под отзыв попали 319 Porsche 718 Cayman и 718 Boxster, проданных с июля 2016-го по январь 2019 года.

Причиной названы некорректно собранные кузовные детали в передней части авто, которые, в случае столкновения, не отработают, как задумывалось инженерами, снизив степень безопасности спорткара.

В ближайшее время владельцев проблемных машин оповестят о дефекте российские представители бренда. Но есть способ самостоятельно узнать, попадает ли под отзыв конкретный автомобиль. Для этого нужно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы» и найти там список с VIN бракованных авто.

Если идентификационный номер из ПТС совпал с одним из перечня, стоит связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.