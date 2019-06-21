За непропуск «Скорой помощи» грозят бешеные штрафы и тюремный срок

Его основной посыл — воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинских услуг. Что, в общем-то, логично. Однако степень ответственности водителя теперь будет зависеть от… состояния пациента, к которому спешила «неотложка».

Иными словами, если в результате опоздания медиков из-за того, что кто-то создавал им помеху на дороге, здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, то сумма штрафа для виновника этого самого опоздания составит до 80 000 рублей.

В случае гибели пациента, дорожное быдло, создававшее помеху, уедет переосмысливать свою ничтожную и никчемную жизнь на четыре года в колонию. И здесь можно только аплодировать. Но, как известно, у медали всегда две стороны. А в случае с российскими реалиями, одна из них может оказаться весьма неблагоприятной даже для законопослушных водителей.