За непропуск «Скорой помощи» грозят бешеные штрафы и тюремный срок

Комитет Государственной думы по законодательству считает, что штраф в 500 рублей за непропуск автомобиля «Скорой помощи» не достаточно высокий, чтобы приструнить тех водил, кто считает, что имеет полное право не уступать дорогу автомобилю со спецсигналами и в «боевой раскраске». И здесь с ними можно согласиться. Интернет кишит видеоисториями противостояния тех, кто борется за жизнь людей и тех, кто борется с людьми в белых халатах. Их мотив не понятен ни одному здравомыслящему человеку. Но и новый закон, который, кстати, рекомендуется к принятию, так же выходит за рамки приличия.
Его основной посыл — воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинских услуг. Что, в общем-то, логично. Однако степень ответственности водителя теперь будет зависеть от… состояния пациента, к которому спешила «неотложка».
Иными словами, если в результате опоздания медиков из-за того, что кто-то создавал им помеху на дороге, здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, то сумма штрафа для виновника этого самого опоздания составит до 80 000 рублей.
В случае гибели пациента, дорожное быдло, создававшее помеху, уедет переосмысливать свою ничтожную и никчемную жизнь на четыре года в колонию. И здесь можно только аплодировать. Но, как известно, у медали всегда две стороны. А в случае с российскими реалиями, одна из них может оказаться весьма неблагоприятной даже для законопослушных водителей.
Во-первых, законотворцы пока не объяснили, кому пойдут штрафные деньги, и предполагается ли какая-то компенсация родственникам погибшего, помимо морального удовлетворения в виде бесплатной поездки автохама на зону. Во-вторых, кто и как будет оценивать степень ответственности водителя? Перестроиться из-за плотного потока транспорта в пиковые часы и при ремонтных работах на автомагистралях порой довольно сложно, а значит на видеорегистраторах карет «Скорой помощи» будет полно тех, на кого можно свалить ответственность за некомпетентные действия медперсонала.
В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Инициатива, конечно, хорошая, но требует тщательной проработки оценки действий всех участников подобных инцидентов. Кстати, затягивать принятие новой инициативы законотворцы не намерены — ее обсуждение назначено на 25 июня 2019 года. И есть все шансы, что она будет принята.
Поэтому, водителям лучше уже сегодня начать тренировать зоркость и слух, чтобы загодя успеть перестроится в правый ряд, едва заслышав тревожную сирену.