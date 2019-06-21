SsangYong полностью прекратил продажи в России

Напомним, что SsangYong закрыл производство своих авто в России еще в 2015 году (мощности Sollers во Владивостоке). Однако спустя пару лет корейцы сделали попытку привозить отечественным потребителям «паркетники», собранные на домашнем заводе, но она фактически провалилась. И вот, наконец, дилеры распродали залежавшиеся на складах последние SUV.

Между тем, в 2013 году компания продала нашим соотечественникам чуть больше 34 000 машин. В 2014 объемы упали до 25 000 экземпляров, в 2015 — до 5200 авто, а в 2016 — до 1141. Прошлый год закончился для SsangYong с показателем в 123 единицы.

Но стоит отметить, что официально бренд с рынка России пока не уходит. Портал wroom.ru сообщил, ссылаясь на представителей компании «Соллерс» — партнера автостроителя, что корейцы продолжат поиск путей для возобновления продаж, но в ближайшее время в дилерских шоу-румах новые «Санйонги» все же не появятся.