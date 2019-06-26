АВТОВАЗ прокомментировал слухи о вариаторе для LADA Granta

Вариатор от японского производителя начали ставить на LADA XRAY Cross, так что у почитателей отечественной «пятидверки» появится выбор между «механикой» и CVT. В пару к этой коробке разработчики поставили еще один мотор — 1,6-литровый мощностью 113 л. с. производства специалистов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Правда, новинка пока не появилась на рынке, сроки запуска в продажу и ценники АВТОВАЗ держит за семью замками.

И вот появились слухи о том, что такая коробка передач появится в оснащении LADA Vesta. Причем произойдет это до конца года. А позже на рынок выйдет и Granta с вариатором. Правда, официально CVT в конструкции «Весты» и «Гранты» производитель не подтверждает.

- Мы не можем подтвердить информацию. Еще не вывели XRAY Cross [с вариатором]. Так что говорить об этом как минимум преждевременно. — сообщила порталу «АвтоВзгляд» Оксана Вершинина, официальный представитель АВТОВАЗа.

Впрочем, подобное заявление совершенно не означает, что японской коробки не видать другим моделям LADA, кроме XRAY. Скажем, тот же вариатор «Иксрею» прочили еще в начале 2018 года. И тогда Волжский автозавод тоже всячески открещивался от подобных доработок.