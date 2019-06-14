Верховный суд запретил штрафовать водителей за стоянку на тротуаре с помощью гаджетов

Когда речь заходит о штрафах за стоянку машин на газонах и детских площадках, чаще всего оказывается, что их оформляют с помощью гаджетов, на которых установлены соответствующие программы. И все это называется «автоматическая фиксация». Разъяснение Верховного суда РФ, фактически, ставит подобную практику вне закона. И если говорить о Москве, где подобная практика особенно распространена, то Фемида фактически запретила использовать приложение «Помощник Москвы».
На заседании Пленума Верховного суда, состоявшемся 11 июня, были расставлены точки над «ё» в вопросе автоматической фиксации нарушений ПДД. Это событие самым непосредственным образом касается метода оформления штрафов за нарушения правил стоянки и остановки, применяемых властями крупных городов.
В 29-м пункте второго раздела постановления Пленума ВС разъясняется, что средством автоматической фиксации может считаться лишь устройство, должным образом установленное на фиксированную точку опоры на земле или на автомобиле и не допускающее непосредственного влияния человека на свою работу.
Таким образом, Верховный суд подтвердил, что гаджеты — планшетники и смартфоны — с установленными на них программами типа «Помощник Москвы» средством автоматической фиксации нарушений ПДД считаться не могут. А ведь именно подобными устройствами оснащены инспектора различных московских ведомств, штрафующих автовладельцев за стоянку на тротуарах, газонах и детских площадках, а также за неоплату парковки.
Иными словами, для фиксации подобных нарушений уполномоченный государственный инспектор должен не просто «сфоткать» госномера машины нарушителя, а действовать по законному алгоритму — оформить самое настоящее постановление, в бумажном виде.
И уж тем более незаконными, в свете последнего пояснения ВС, становится деятельность обычных граждан, использующих в своих смартфонах приложение «Помощник Москвы» и им подобные. Эти устройства, как уже неоднократно сообщал портал «АвтоВзгляд», не являются средством автоматической фиксации. А их владельцев уж точно инспекторами ГИБДД никак не назовешь.
По этой причине все штрафные постановления, оформленные с использованием материалов, полученных с помощью подобных гаджетов, являются незаконно оформленными и их можно смело опротестовывать и отменять.