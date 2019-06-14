Верховный суд запретил штрафовать водителей за стоянку на тротуаре с помощью гаджетов

На заседании Пленума Верховного суда, состоявшемся 11 июня, были расставлены точки над «ё» в вопросе автоматической фиксации нарушений ПДД. Это событие самым непосредственным образом касается метода оформления штрафов за нарушения правил стоянки и остановки, применяемых властями крупных городов.

В 29-м пункте второго раздела постановления Пленума ВС разъясняется, что средством автоматической фиксации может считаться лишь устройство, должным образом установленное на фиксированную точку опоры на земле или на автомобиле и не допускающее непосредственного влияния человека на свою работу.

Таким образом, Верховный суд подтвердил, что гаджеты — планшетники и смартфоны — с установленными на них программами типа «Помощник Москвы» средством автоматической фиксации нарушений ПДД считаться не могут. А ведь именно подобными устройствами оснащены инспектора различных московских ведомств, штрафующих автовладельцев за стоянку на тротуарах, газонах и детских площадках, а также за неоплату парковки.