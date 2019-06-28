BMW выпустит собственный Land Cruiser по просьбам россиян

Фото: Toyota
Недавно японцы представили возрожденное спорткупе Toyota Supra, построенный на агрегатах BMW Z4. И если вы задавались вопросом, куда еще может привести немецко-японское сотрудничество, то вот оно: BMW построит свой первый рамный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser.
Светлана Ермолаева

Зарубежное издание Сarscoops, ссылаясь на японских коллег, рассказало, что немцы задумались над пополнением своей продуктовой линейки полноценным внедорожником. BMW X7, конечно хорош, но его стихия — все же трасса и легкое бездорожье. И бренду не хватает настоящего бойца, не боящегося грязи, такого, как «Крузак», но с баварским очарованием.

Именно так посчитали клиенты премиальной марки, причем производитель принял в расчет пожелания клиентов. Основные запросы были сделаны из России и Ближнего Востока, а также из родного Мюнхена.

Стоит сказать, что официально эти слухи никак не подтверждены. Но звучит неплохо, согласитесь. Так что исключать такую возможность не стоит. Ведь, к примеру, Lamborghini, ранее собирающий исключительно спорткары, рискнул с кроссовером и не прогадал. Почему бы и BMW не выступить с внедорожником.

Между тем, Toyota уже готовит приемника «двухсотому» Land Cruiser: «проходимец» получит индекс 300, изменится в габаритах, а также «потеряет» бензиновую «восьмерку», заменив ее на более экономичный V6.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, новая модель, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
28 июня 2019
1333