Спрос на Lamborghini в России вырос в три раза

В то время, как подавляющее большинство наших соотечественников, затянув ремни, вынуждены выбирать бюджетные варианты на вторичном авторынке, продажи официальных дилеров некоторых люксовых производителей идут в гору.

Например, объем рынка новых моделей Lamborghini в России по итогам прошлого месяца составил 20 единиц, что почти втрое больше, чем удалось продать в апереле прошлого года (7 шт.). Ценители роскошных паркетников предпочитают Urus, который раскупили в количестве 15 штук. Три человека выбрали Huracan, и два — Aventador.

Как утверждает Автостат, семь новых Lamborghini продано в Москве. В Подмосковье и Санкт-Петербурге разошлись по четыре машины. Два экземпляра прописались в Новосибирской области, и по одному — в Краснодарском крае, а также в Томской и Cвердловской областях.