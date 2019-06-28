Законно ли требование гаишника показать огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки

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Есть совершенно справедливые требования инспектора ГИБДД, с которыми не нужно спорить, а остается лишь подчиниться и выполнять. Но многие автомобилисты, сами того не подозревая, выполняют и личные просьбы «гаишника», за которые в последствии, при желании и должном умении инспектора «разводить», расстаются со своими деньгами. А могли бы просто ему отказать.
Денис Филатов

Знаете ли вы, к примеру, что если гаишник просит показать вас огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечку, вы вправе сказать ему, что они у вас есть и, как максимум, продемонстрировать ему диагностическую карту или талон техосмотра, которые подразумевают наличие в вашем автомобиле этих предметов.

Настойчивость инспектора таки показать их — требование незаконное, потому как это ничто иное, как досмотр автомобиля. А для того, чтобы провести эту процедуру, «гаишник» должен составить протокол и привлечь двух понятых.

Поставьте себя на его место, стали бы возиться с таким грамотным водителем или же, за это время, остановили бы с десяток-другой шоферов, среди которых, наверняка, оказались бы те самые «незнайки», которых можно, как следует, проверить и взять на испуг. Дальнейшая схема российским «рулевым» известна до боли в сердце.

Впрочем, как бы то ни было, наличие огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки в автомобиле предусматривает «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», а именно п. 7.7. И на первый раз, за отсутствие какого-либо предмета из этого списка, водителю, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, выносится предупреждение.

А за повторный «прокол» — штраф в 500 рублей. Поэтому, если вам попадется принципиальный инспектор, штрафа вам не избежать, а там, глядишь, такой «гаишник» докопается и до более серьезных нарушений.

Кстати, как по вашему мнению, вправе ли сотрудник ГИБДД потребовать пассажира покинуть салон автомобиля? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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28 июня 2019
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