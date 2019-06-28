Законно ли требование гаишника показать огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки

Знаете ли вы, к примеру, что если гаишник просит показать вас огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечку, вы вправе сказать ему, что они у вас есть и, как максимум, продемонстрировать ему диагностическую карту или талон техосмотра, которые подразумевают наличие в вашем автомобиле этих предметов.

Настойчивость инспектора таки показать их — требование незаконное, потому как это ничто иное, как досмотр автомобиля. А для того, чтобы провести эту процедуру, «гаишник» должен составить протокол и привлечь двух понятых.

Поставьте себя на его место, стали бы возиться с таким грамотным водителем или же, за это время, остановили бы с десяток-другой шоферов, среди которых, наверняка, оказались бы те самые «незнайки», которых можно, как следует, проверить и взять на испуг. Дальнейшая схема российским «рулевым» известна до боли в сердце.