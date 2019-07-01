Infiniti объявляет в России новые ценники на три модели

Фото: Infiniti
Компания Infiniti повесила новые ценники на три свои модели из пяти, представленных в российской продуктовой линейке: японцы переоценили седан и два кроссовера. Новый прайс-лист действует с 1 июля.
Светлана Ермолаева

Отныне «четырехдверка» Infiniti Q50 2019 модельного года в базовой комплектации Luxe обойдется в 2 300 000 рулей. Такой автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 211 л. с., работающим в паре с семискоростным «автоматом» и системой заднего привода.

Покупка компактного кроссовера Infiniti QX50 с двигателем VC-Turbo — 249-сильной бензиновой «четверкой» объемом 2 л, уже успевшей получить немало наград, выльется в 2 849 000 рублей. А семиместный «паркетник» QX60, вооруженный 3,5-литровым V6, развивающим до 283 «лошадей», оценивается теперь в 3 145 000 рублей в стартовом варианте.

Стоит напомнить, что российским покупателям также предложены купе Infiniti Q60 и большой внедорожник QX80. А вот самые маленькие хетчбэк Infiniti Q30 и соплатформенный кроссовер QX30 покинули модельный ряд бренда, и не только в России, а глобально. Модели, разработанные совместно с компанией Mercedes-Benz, не нашли своей аудитории из-за внушительного ценника. Слишком дороги оказались иностранные «мерсовские» комплектующие.

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2 июля 2019
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