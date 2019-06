Автомобили

Автопром Двигатель Infiniti признан лучшим мотором года Фото: Infiniti

Мотор Infiniti VC-Turbo, дебютировавший в прошлом году под капотом совершенно нового кроссовера QX50, удостоился очередной награды. Двигатель засветился среди победителей сразу в двух номинациях рейтинга The International Engine + Powertrain of the Year Awards 2019 («Международный двигатель года 2019»).