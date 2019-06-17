Двигатель Infiniti признан лучшим мотором года

Если кто не в курсе, то Infiniti VC-Turbo — первый серийный мотор с автоматически изменяемой степенью сжатия. В зависимости от манеры вождения и выбранного режима движения: в диапазоне от 8:1 (в режиме максимальной производительности) до 14:1 (максимальная экономичность). К слову сказать, разработкой мотора японцы занимались более 20 лет, в процессе собрав свыше сотни рабочих прототипов агрегата.

Итак, 272-сильный VC-Turbo (в России отдача мотора — 249 «лошадей») попал в число лучших в категории «Двигатели мощностью от 250 до 350 л. с.», а также в номинации «Новая разработка».

Напомним, что в конце 2018 года эта двухлитровая «четверка» попала в десятку лучших силовых агрегатов по мнению авторитетного издания WardsAuto наряду с бензиновым турбодвижком объемом 3 л, развивающим до 340 сил, который приводит в движение BMW X5 нового поколения.