Автомобили Lexus подешевели на 500 000 рублей

В этом месяце самый компактный кроссовер бренда Lexus UX обойдется в 1 899 000 рублей. Ценник на авто снизили сразу на 417 000 рублей, включив в эту сумму и выгоду по программе Trade-in (200 000 «целковых»). Добавьте еще и три года бесплатного техобслуживания, помощи на дороге и гарантии на авто. Напомним, что в распоряжении «паркетника» — на выбор — двухлитровая «четверка» мощностью 150 л. с. и 178-сильная гибридная силовая установка.

Еще один кроссовер Lexus NX получил максимальную выгоду в 408 000 рублей. В июле покупка такого автомобиля выльется в 2 149 000, но только с учетом «трейд-ина». Кстати, Lexus RX тоже может похвастать неплохой скидкой по Trade-in: на 250 000 рублей скостят ценник на авто любому, кто воспользуется этой программой, и 300 000 — лояльным клиентам.

Кроме того, неплохо сэкономят и те, кто нацелился на один из внедорожников — LX или GX, сдавая свой старый автомобиль (350 000 и 300 000 «деревянных» соответственно).

Но наиболее значительную скидку можно получить, приобретая флагманский седан Lexus LS — до 500 000 рублей по программе «Персональное предложение».