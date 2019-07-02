Почему летом в жару гаишники злее, чем зимой

Оказывается, жара влияет на наше поведение гораздо более сильно, чем может показаться на первый взгляд. Повышенная температура воздуха делает более раздражительными и агрессивными не только водителей, но и сотрудников ГИБДД, которые порой проявляют неоправданную жесткость в отношении автомобилистов.
Что происходит с человеком из-за жары? Если коротко, то он звереет. Ряд исследований психологов и физиологов показывают, что сильнее всего люди проявляют агрессию в районе 27º–30ºС в тени.
С температурами ниже 27°С организм среднестатистического человека нормально справляется. А когда она заметно выше 30°С, приближается к 40°С, то приходится тратить слишком много сил на поддержание жизнедеятельности, человеку становится не до агрессии.
Причины агрессивного поведения кроются исключительно в физиологии. При жаре ускоряется пульс, растет интенсивность кровообращения, под воздействием симпатической нервной системы ускоряется обмен веществ. Обилие солнечного солнечного света стимулирует выработку специфических гормонов, таких как серотонин и норадреналин.
Из-за них нервная система начинает функционировать в усиленном режиме. Жара способствует выработке еще одного гормона — тестостерона, который отвечает, в том числе, и за проявления агрессии.
Летом, когда день значительно длиннее ночи, у многих людей наблюдается рассинхронизация суточных ритмов активности. Долгий световой день утомляет, короткая ночь не позволяет как следует отдохнуть. Нервная система истощается, накапливается раздражение, которое выплескивается порой в виде неадекватного поведения.
И вот представьте себя на месте сотрудника ГИБДД, проверяющего документы у проезжающих водителей на солнцепеке. Гормоны буйствуют. Охладиться невозможно. Автомобилисты рулят в прохладе кондиционированных салонов, а ты тут паришься без надежды на передышку. Даже естественным путем, с помощью пота, не получается сбросить температуру тела — «спасибо» антиперсперантам.
До конце дежурства еще ого-го. Как тут не возненавидеть весь белый свет и не начать отыгрываться за свои мучения на всех вокруг: и нарушивших ПДД, и совершенно невиновных?