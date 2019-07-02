Почему летом в жару гаишники злее, чем зимой

Что происходит с человеком из-за жары? Если коротко, то он звереет. Ряд исследований психологов и физиологов показывают, что сильнее всего люди проявляют агрессию в районе 27º–30ºС в тени.

С температурами ниже 27°С организм среднестатистического человека нормально справляется. А когда она заметно выше 30°С, приближается к 40°С, то приходится тратить слишком много сил на поддержание жизнедеятельности, человеку становится не до агрессии.

Причины агрессивного поведения кроются исключительно в физиологии. При жаре ускоряется пульс, растет интенсивность кровообращения, под воздействием симпатической нервной системы ускоряется обмен веществ. Обилие солнечного солнечного света стимулирует выработку специфических гормонов, таких как серотонин и норадреналин.

Из-за них нервная система начинает функционировать в усиленном режиме. Жара способствует выработке еще одного гормона — тестостерона, который отвечает, в том числе, и за проявления агрессии.