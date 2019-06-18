Японцы обновили внедорожник Lexus GX

Японский премиальный бренд представил обновленный в очередной раз внедорожник Lexus GX. Правда, последний рестайлинг модель переживала лишь в 2013 году. «Вездеход» освежил внешность, получив дизайн в едином корпоративном стиле, и получил основные системы активной безопасности уже в базовой комплектации.
Отличить от дореформенного обновленный Lexus GX в первую очередь можно будет по иной решетке радиатора с рисунком, состоящим из многочисленных повторяющихся L-образных элементов, а также по переработанным бамперам и модернизированной оптике.
Lexus GX 2020 модельного года в абсолютно любой комплектации оснастят пакетом систем активной безопасности Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, автоматически переключающимся дальним светом и ассистентом, считывающим дорожные знаки.
Стоит добавить, что GX обзаведется опциональным пакетом Off-Road для выездов на бездорожье: за дополнительные деньги на автомобиль поставят камеры кругового обзора, дополнительную защиту топливного бака и масляное охлаждение коробки передач.
Кроме того, в этот же набор войдет система Multi-Terrain Select, позволяющая выбирать режим движения по различным поверхностям, таким как рыхлый песок, камни или грязь.
Мотор у «проходимца» — прежний. Напомним, что в России авто комплектуется 4,6-литровым V8 мощностью 296 л. с., выступающим с шестискоростным «автоматом» и системой полного привода. Дорестайлинговый внедорожник оценивается в 4 612 000 рублей.