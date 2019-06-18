Японцы обновили внедорожник Lexus GX

Отличить от дореформенного обновленный Lexus GX в первую очередь можно будет по иной решетке радиатора с рисунком, состоящим из многочисленных повторяющихся L-образных элементов, а также по переработанным бамперам и модернизированной оптике.

Lexus GX 2020 модельного года в абсолютно любой комплектации оснастят пакетом систем активной безопасности Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, автоматически переключающимся дальним светом и ассистентом, считывающим дорожные знаки.