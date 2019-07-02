Chevrolet Camaro получил в России новые версии

Кузов Chevrolet Camaro Shock Edition «шокировал» ярко-желтым оттенком и капотом с парой черных широких гоночных полос Rally Stripe. Венчают образ 20-дюймовые колесные диски черного цвета и фирменный шильдик, указывающий на принадлежность авто к спецсерии. Всего нашему брату доступно 30 таких купе.

Более строгий Chevrolet Camaro Black Edition отличается черной окраской кузова, декоративными полосками на крыльях и стильными черными колесными дисками диаметром 20 дюймов. Такое авто тоже отметили логотипом с названием версии. Его тираж для отечественного рынка исчерпывается 20 единицами.