Chevrolet Camaro получил в России новые версии

Американцы привезли в Россию сразу два особенных Chevrolet Camaro: в версиях Shock Edition и Black Edition. Чем порадуют яркие маслкары, приехавшие к нашим соотечественникам весьма ограниченным тиражом.
Кузов Chevrolet Camaro Shock Edition «шокировал» ярко-желтым оттенком и капотом с парой черных широких гоночных полос Rally Stripe. Венчают образ 20-дюймовые колесные диски черного цвета и фирменный шильдик, указывающий на принадлежность авто к спецсерии. Всего нашему брату доступно 30 таких купе.
Более строгий Chevrolet Camaro Black Edition отличается черной окраской кузова, декоративными полосками на крыльях и стильными черными колесными дисками диаметром 20 дюймов. Такое авто тоже отметили логотипом с названием версии. Его тираж для отечественного рынка исчерпывается 20 единицами.
Под капотом ожидаемо изменений никаких: «двухдверку» приводит в движение двухлитровый турбированный мотор мощностью 238 л. с. с максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Движок выступает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Напомним, что Camaro обновился в конце прошлого года: модель поменяла внешность, улучшила аэродинамические свойства и получила новую мультимедийную систему.