Chevrolet Camaro и Corvette покидают Европу. Уйдут ли из России?

У маслкара Chevrolet Camaro и спорткупе Corvette на вооружении имеется мотор LT1 − 6,2-литровый V8 мощностью 466 л. с. Он-то и не попадает под свежие эконормы, как сообщило издание CarBuzz.

Стоит отметить, что Chevrolet Corvette готовится сменить поколение. И тогда, ходят слухи, восьмой «Корвет», получив новый гибридный мотор, вновь получит возможность вернуться к европейским потребителям.

Правда, как уже писал портал «АвтоВзгляд», дебют спорткара нового поколения откладывается на неопределенный срок из-за алюминиевой рамы, невыдерживающей мощности движка. Ожидается, что модель оснастят более экологичным 5,5-литровым V8, выступающим в паре с электромотором, с общей отдачей под 1000 «лошадей».