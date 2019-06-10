Chevrolet Camaro и Corvette покидают Европу. Уйдут ли из России?

С 1 сентября в Европе начинают безраздельно властвовать новые стандарты экологичности транспорта WLTP, окончательно распрощавшись со старыми правилами. Некоторым моделям после этого придется покинуть рынок Старого Света, в их числе — две легенды — Chevrolet Camaro и Corvette. Правда, с последним не все так просто.
У маслкара Chevrolet Camaro и спорткупе Corvette на вооружении имеется мотор LT1 − 6,2-литровый V8 мощностью 466 л. с. Он-то и не попадает под свежие эконормы, как сообщило издание CarBuzz.
Стоит отметить, что Chevrolet Corvette готовится сменить поколение. И тогда, ходят слухи, восьмой «Корвет», получив новый гибридный мотор, вновь получит возможность вернуться к европейским потребителям.
Правда, как уже писал портал «АвтоВзгляд», дебют спорткара нового поколения откладывается на неопределенный срок из-за алюминиевой рамы, невыдерживающей мощности движка. Ожидается, что модель оснастят более экологичным 5,5-литровым V8, выступающим в паре с электромотором, с общей отдачей под 1000 «лошадей».
А вот Chevrolet Camaro повезло не так сильно: авто совсем недавно обновилось, и пока и речи не идет о свежей начинке поникара.
Добавим, что России эта новость не касается вовсе, об этом рассказали «АвтоВзгляду» официальный представитель бренда. Мало того, что «американцы» полностью соответствуют отечественным экостандартам, еще и автомобили привозят покупателям прямиком из Соединенных Штатов. Кроме того, у нас предложен «Камаро» только с двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 238 л. с.