Почему в жару категорически нельзя глушить мотор сразу же после остановки

Если вы только что на прямиках выжимали из мотора последнее, стартовали со светофоров, как ошпаренный, и валили в поворотах боком, а затем, остановившись, тут же выключили зажигание, то может случиться конфуз. Ведь вместе с работой двигателя прекращается и циркуляция охлаждающей жидкости по контуру, потому как помпа, гоняющая ее, тоже отключилась.

В результате вы получаете под капотом раскаленный мотор, жидкость в котором вот-вот закипит. Далее, процесс предсказуем: закипевшая охлаждающая жидкость теряет свои свойства, а двигатель подвергается высокому термическому удару, который может привести к тому, что плоскость, на которую ложиться головка блока цилиндров, поведет.

Возможно, не сразу, но если вы будете делать так регулярно, то обязательно добьете свой мотор — антифриз попадет в масло, поменяв его свойства, прокладка между блоком цилиндров и «башкой» начнет сифонить, ну и, через какое-то время, двигатель попросту «стуканет», просунув поршень наружу блока цилиндров и попросившись на капитальный ремонт.