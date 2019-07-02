Почему в жару категорически нельзя глушить мотор сразу же после остановки

Чтобы сохранить мотор в целости и сохранности, не следует его глушить сразу же после остановки. Не зря же на спортивных автомобилях устанавливают так называемый турботаймер, выключающий зажигание через некоторое время. Почему? Подскажет портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Если вы только что на прямиках выжимали из мотора последнее, стартовали со светофоров, как ошпаренный, и валили в поворотах боком, а затем, остановившись, тут же выключили зажигание, то может случиться конфуз. Ведь вместе с работой двигателя прекращается и циркуляция охлаждающей жидкости по контуру, потому как помпа, гоняющая ее, тоже отключилась.

В результате вы получаете под капотом раскаленный мотор, жидкость в котором вот-вот закипит. Далее, процесс предсказуем: закипевшая охлаждающая жидкость теряет свои свойства, а двигатель подвергается высокому термическому удару, который может привести к тому, что плоскость, на которую ложиться головка блока цилиндров, поведет.

Возможно, не сразу, но если вы будете делать так регулярно, то обязательно добьете свой мотор — антифриз попадет в масло, поменяв его свойства, прокладка между блоком цилиндров и «башкой» начнет сифонить, ну и, через какое-то время, двигатель попросту «стуканет», просунув поршень наружу блока цилиндров и попросившись на капитальный ремонт.

Впрочем, сегодня современные авто стали умнее, и имеют защиту от беспечных водителей. Вы наверняка слышали, как после выключения зажигания, вентилятор на радиаторе вашего автомобиля продолжает работать. Не спешите бежать в сервис.

Все дело в том, что датчик температуры двигателя стоит непосредственно на моторе, который, когда не работает, не крутит помпу, гоняющую охлаждающую жидкость. Но если температура двигателя высокая, то умная электроника и вентилятор на радиаторе приходят ему на помощь, охлаждая потоками воздуха. Вентилятор на заглушенном автомобиле может работать от 5 до 10 минут, в зависимости от температуры двигателя.

Если мотор наддувный, то лучше дождаться, пока придет в норму не только температура движка, но и турбины. В противном случае, она довольно быстро прикажет долго жить.

Если же ваш автомобиль не умеет бороться за здоровье двигателя, то вы сами можете о нем позаботиться. После интенсивной езды, перед остановкой, нужно проехать несколько километров в спокойном режиме — радиатор успеет охладить разогретую жидкость, а она, в свою очередь, снимет лишнее тепло с двигателя. Если такой возможности нет, то остановившись, дайте поработать мотору вхолостую пять минут — этого будет достаточно для того, чтобы он остыл.

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2 июля 2019
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