Toyota Hilux получил новую комплектацию в России

Toyota Hilux в новой максимальной комплектации Exclusive Black заменил авто в топовой версии Exclusive. Новинка отличается выполненными в черном цвете корпусами боковых зеркал, окантовкой радиаторной решетки, молдингом на капоте и внешними дверными ручками. Кроме того, авто украшают окрашенные в темное легкосплавные колесные диски.

В салоне тоже появилось много черного: дизайнеры выполнили салон полностью в угольном цвете, включая потолок. Кресла обиты перфорированной кожей. Еще интерьер получил декоративные панели под рояльный лак.

Кстати, новые владельцы Hilux Exclusive Black получат комплект ключей с особенным дизайном, характерным для брелоков от машин этой серии.

Под капотом новинки прячется 2,8-литровый дизель мощностью 177 л. с., сочетающийся с шестиступенчатым «автоматом». Ценник на «черный Хайлакс» стартует от 2 862 000 рублей. Напомним, что у «грузовичка» в вариантах поскромнее на вооружении стоит 150-сильный дизельный мотор объемом 2,4 л, работающий в паре с шестискоростной МКП. Привод — полный. Минимальный прайс на модель начинается от 2 306 000 «деревянных».