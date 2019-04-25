Японцы представили особенный Toyota Hilux

На выставке коммерческих автомобилей, стартовавшей в британском Бирмингеме, японцы продемонстрировали так полюбившийся россиянам Toyota Hilux в новой спецверсии с незамысловатым названием Special Edition. Что интересного получил популярный грузовичок?
Toyota Hilux в свежем варианте доступен как с двухдверной, так и с четырехдверной кабиной. Место банального хрома, обрамляющего решетку радиатора и «противотуманки», заняли детали из глянцевого серого и черного пластика. В тех же оттенках выполнены внешние дверные ручки и задний бампер с порожком.
Отделка салона также отличается темной отделкой. Кроме того, центральная панель и двери, а также мультифункциональное рулевое колесо и рычаг переключения передач могут похвастать декоративными вставками под черный рояльный лак.
Помимо декора с замашкой на элегантность, новинка отличается расширенным пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense: современные электронные помощники различают пешеходов и велосипедистов на дороге, предотвращая столкновения.
Кроме того, в перечне ассистентов есть адаптивный круиз-контроль, а также функции распознавания дорожных знаков и удержания автомобиля в заданной полосе движения.
Японцы рассказали, что Hilux в специальном издании прибудет в европейские шоу-румы в августе текущего года. Напомним, что на данный момент пикап предложен россиянам в трех комплектациях «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж», а также в версии Exclusive. В арсенале два дизеля: 2,4-литровый мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестискоростной «механикой», и 177-сильный объемом 2,8 л, агрегатированный с шестидиапазонной АКП.