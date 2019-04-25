Японцы представили особенный Toyota Hilux

Toyota Hilux в свежем варианте доступен как с двухдверной, так и с четырехдверной кабиной. Место банального хрома, обрамляющего решетку радиатора и «противотуманки», заняли детали из глянцевого серого и черного пластика. В тех же оттенках выполнены внешние дверные ручки и задний бампер с порожком.

Отделка салона также отличается темной отделкой. Кроме того, центральная панель и двери, а также мультифункциональное рулевое колесо и рычаг переключения передач могут похвастать декоративными вставками под черный рояльный лак.

Помимо декора с замашкой на элегантность, новинка отличается расширенным пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense: современные электронные помощники различают пешеходов и велосипедистов на дороге, предотвращая столкновения.