С какими проблемами сталкиваются владельцы Toyota Camry через 5 лет эксплуатации

Седан Toyota Camry пользуется у наших граждан особой любовью и слывет неубиваемым и очень надежным. Но машина есть машина, и она ломается. С какими проблемами может столкнуться покупатель подержанной Toyota Camry выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Впервые Toyota Camry в кузове XV50 появилась в 2011 году. По сравнению с прошлым поколением (XV40) она прибавила в размерах. Салон стал просторнее, появились новые материалы отделки. В 2014 году седан прошел рестайлинг. Сейчас в миллион рублей укладывается автомобиль 2013—2014 годов выпуска. И это не развалюха, а вполне себе живой экземпляр.

Ценник начинается с 790 000 ₽ за автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 210 000 км. Под капотом такой машины работает бензиновый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 181 л. с. Вариант с таким же двигателем можно найти и с меньшим пробегом — 83 000 км. Но цена будет дороже — 910 000 ₽. Седаны с 2-литровым мотором развивающим 148 л. с., естественно, доступнее. Так, Camry намотавшую 155 000 км, продают за 865 000 ₽

Двигатель

2-литровый мотор надежен, и при должном обслуживании ходит долго. Но если мастера-криворучки возьмутся его чинить, проблемы могут быть серьезными. Ремонтники могут повредить резьбу в блоке крепления головки блока цилиндров. Симптомы проявятся быстро. Это потеки антифриза на задней стенке блока цилиндров и сильная вибрация при низких оборотах.

Мотор объемом 2,5 литра тоже не доставляет больших неприятностей, но определенные проблемы у него есть. Скажем, при холодном пуске нередко можно слышать дребезжание. Избавиться от этого можно, заменив муфту. Часто подтекают и задние сальники. Плюс, двигатель чувствителен к качеству топлива. Поэтому регулярно нужно чистить форсунки.

Автомобили с 3,5-литровыми агрегатами мощностью 249 л. с. и пробегом свыше 110 000 км можно купить за 995 000 рублей. Это почти выбранная нами планка. Недостатки этого агрегата — повышенный жор масла. С такой проблемой часто сталкиваются любители активной езды. Нужно обращать внимание и на водяную помпу. Она ходит примерно 60 000 км.

Коробка передач

У шестиступенчатой трансмиссии нередко выходят из строя гидротрансформаторы. Основные признаки поломки — вибрации и шумы при переключении передач. Причины могут быть в том, что изношены другие детали коробки. Но если не забывать регулярно обхаживать агрегат, то он служит верой и правдой внушительные 300 000 км.

Подвеска

Она очень надежна и, как правило, хлопот не доставляет. Многие детали ходят больше 150 000 км. К слабым местам отнесем стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади. Сильным нагрузкам подвергаются стойки, потому они часто просят замены через 50 000 км. Ресурс сайлент-блоков — 65 000 км.

Тормозная система

Чистку тормозов и смазку их направляющих нужно проводить каждые 10 000 км. Иначе они начнут клинить. На пробеге в 150 000 км нужно проверить регулировку стояночного тормоза.

Рулевое управление

Тут самое уязвимое место — контакты подушки безопасности, которые расположены в области рулевой колонки. Если они перетрутся, система SRS перестанет работать, о чем сообщит сигнальная лампа на панели приборов. Дилеры Toyota устраняли эту проблему по гарантии, так что данная неисправность меньшее из зол.

Что выбрать

Эксперты портала «АвтоВзгляд» считают оптимальным вариантом седан 2014 года выпуска с мотором 2,5 литра. К примеру, с пробегом чуть за 100 000 км он обойдется в 950 000 ₽ — вполне реальные деньги.

Плюс, некую сумму надо иметь для диагностики автомобиля перед покупкой и замены расходников после покупки. Вуа-ля — укладываемся в миллион рублей.

авторынок, дешевые машины, бюджетные авто, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину
26 июня 2019
97