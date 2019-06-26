С какими проблемами сталкиваются владельцы Toyota Camry через 5 лет эксплуатации

Седан Toyota Camry пользуется у наших граждан особой любовью и слывет неубиваемым и очень надежным. Но машина есть машина, и она ломается. С какими проблемами может столкнуться покупатель подержанной Toyota Camry выяснил портал «АвтоВзгляд».
Впервые Toyota Camry в кузове XV50 появилась в 2011 году. По сравнению с прошлым поколением (XV40) она прибавила в размерах. Салон стал просторнее, появились новые материалы отделки. В 2014 году седан прошел рестайлинг. Сейчас в миллион рублей укладывается автомобиль 2013—2014 годов выпуска. И это не развалюха, а вполне себе живой экземпляр.
Ценник начинается с 790 000 ₽ за автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 210 000 км. Под капотом такой машины работает бензиновый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 181 л. с. Вариант с таким же двигателем можно найти и с меньшим пробегом — 83 000 км. Но цена будет дороже — 910 000 ₽. Седаны с 2-литровым мотором развивающим 148 л. с., естественно, доступнее. Так, Camry намотавшую 155 000 км, продают за 865 000 ₽
Двигатель
2-литровый мотор надежен, и при должном обслуживании ходит долго. Но если мастера-криворучки возьмутся его чинить, проблемы могут быть серьезными. Ремонтники могут повредить резьбу в блоке крепления головки блока цилиндров. Симптомы проявятся быстро. Это потеки антифриза на задней стенке блока цилиндров и сильная вибрация при низких оборотах.
Мотор объемом 2,5 литра тоже не доставляет больших неприятностей, но определенные проблемы у него есть. Скажем, при холодном пуске нередко можно слышать дребезжание. Избавиться от этого можно, заменив муфту. Часто подтекают и задние сальники. Плюс, двигатель чувствителен к качеству топлива. Поэтому регулярно нужно чистить форсунки.
Автомобили с 3,5-литровыми агрегатами мощностью 249 л. с. и пробегом свыше 110 000 км можно купить за 995 000 рублей. Это почти выбранная нами планка. Недостатки этого агрегата — повышенный жор масла. С такой проблемой часто сталкиваются любители активной езды. Нужно обращать внимание и на водяную помпу. Она ходит примерно 60 000 км.
У шестиступенчатой трансмиссии нередко выходят из строя гидротрансформаторы. Основные признаки поломки — вибрации и шумы при переключении передач. Причины могут быть в том, что изношены другие детали коробки. Но если не забывать регулярно обхаживать агрегат, то он служит верой и правдой внушительные 300 000 км.
Подвеска
Она очень надежна и, как правило, хлопот не доставляет. Многие детали ходят больше 150 000 км. К слабым местам отнесем стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади. Сильным нагрузкам подвергаются стойки, потому они часто просят замены через 50 000 км. Ресурс сайлент-блоков — 65 000 км.
Тормозная система
Чистку тормозов и смазку их направляющих нужно проводить каждые 10 000 км. Иначе они начнут клинить. На пробеге в 150 000 км нужно проверить регулировку стояночного тормоза.
Рулевое управление
Тут самое уязвимое место — контакты подушки безопасности, которые расположены в области рулевой колонки. Если они перетрутся, система SRS перестанет работать, о чем сообщит сигнальная лампа на панели приборов. Дилеры Toyota устраняли эту проблему по гарантии, так что данная неисправность меньшее из зол.