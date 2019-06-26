С какими проблемами сталкиваются владельцы Toyota Camry через 5 лет эксплуатации

Двигатель

2-литровый мотор надежен, и при должном обслуживании ходит долго. Но если мастера-криворучки возьмутся его чинить, проблемы могут быть серьезными. Ремонтники могут повредить резьбу в блоке крепления головки блока цилиндров. Симптомы проявятся быстро. Это потеки антифриза на задней стенке блока цилиндров и сильная вибрация при низких оборотах.

Мотор объемом 2,5 литра тоже не доставляет больших неприятностей, но определенные проблемы у него есть. Скажем, при холодном пуске нередко можно слышать дребезжание. Избавиться от этого можно, заменив муфту. Часто подтекают и задние сальники. Плюс, двигатель чувствителен к качеству топлива. Поэтому регулярно нужно чистить форсунки.

Автомобили с 3,5-литровыми агрегатами мощностью 249 л. с. и пробегом свыше 110 000 км можно купить за 995 000 рублей. Это почти выбранная нами планка. Недостатки этого агрегата — повышенный жор масла. С такой проблемой часто сталкиваются любители активной езды. Нужно обращать внимание и на водяную помпу. Она ходит примерно 60 000 км.