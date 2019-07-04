Hyundai Creta — больше не самый популярный автомобиль корейской марки

В июне автомобили марки Hyundai разошлись тиражом в 16 331 экземпляров, что на 0,5% меньше прошлогодних показателей. Кстати, наибольшие продажи показал бюджетный седан Hyundai Solaris — 6023 авто, причем впервые обогнав «Крету» в этом году.

На второй строчке прописался самый популярный кроссовер у отечественных потребителей — Creta с показателем в 5955 авто. Третью строчку занимает еще один компактный «паркетник» — Tucson. За него рублем проголосовали 1958 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe пришелся по вкусу 989 россиянам.

Пятым и шестым по востребованности идут седаны Sonata (721 штука) и Elantra (467 машин) соответственно. Кстати, последняя недавно обновилась, получив новую внешность: продажи рестайлинговой «четырехдверки» стартовали прошедшей весной. Кроме того, за первый летний месяц наши соотечественники купли 218 минивэнов Hyundai H-1.

Добавим, что с начала года дилеры бренда реализовали 88 015 единиц (+1,1%). Из этого числа на кроссоверы пришлось 58% (51 036 автомобилей).