7 кроссоверов, которые можно очень выгодно продать после окончания гарантийного срока

Фото: Денис Филатов
Покупая автомобиль, каждый будущий владелец уделяет внимание не только его внешности, внутреннему убранству, удобству, вместительности и технической начинке, но и тому, насколько сильно потеряет машина в цене по прошествии лет. Великолепная семерка кроссоверов для самых умных и прагматичных — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Денис Филатов

Покупая «китайца» или дорогостоящий Land Rover Range Rover, вы точно не продадите их за хорошую цену. Первые хороши лишь в начале эксплуатации, после чего начинают буквально рассыпаться и гнить. Ну а вторые стоят настолько дорого, что немногие готовы заплатить целое состояние, пусть и за крутой, но бывший, а главное весьма капризный в употреблении внедорожник.

Впрочем, есть и такие автомобили, которые даже после трех лет эксплуатации теряют в цене всего 15—20%. О них и поговорим.

Эксперты агентства «Автостат» подсчитали остаточную стоимость самых популярных кроссоверов на российском рынке по истечении трех лет эксплуатации. Для исследования были выбраны автомобили, купленные в апреле 2016 года. А продажные цены бывших в употреблении кроссоверов датируются 1 апреля 2019 года.

Примечательно, что специалисты проанализировали все самые доступные модификации и комплектации.

Фото: Вячеслав Василенко

Первую строчку ТОП-7 занял кроссовер Toyota RAV4. По истечении трех лет его остаточная стоимость составила 84,6—92,5% от первоначальной цены. Эксперты отметили, что выгоднее всего покупать 2-литровую переднеприводную бензиновую версию с «автоматом» в комплектации «Стандарт».

Впрочем, передний привод и АКП востребованы не только у «Тойоты». На втором месте рейтинга обосновался KIA Sportage с результатом в 72—92%. Согласно исследованию, лучше всего вложиться в покупку 2-литровой бензиновой модификации кроссовера с механической коробкой передач,Ж распределяющей мощность на переднюю ось. Причем в базовой комплектации Classic.

Японский кроссовер Mazda CX-5 занял третью позицию в чарте с результатом 83,7—88,6%. Практически не дешевеет машина с передним приводом в исполнении Drive, где прячется пара литров под капотом, а в трансмиссии — «автомат».

Фото: Денис Филатов

Далее места распределились следующим образом: Hyundai Tucson с показателем 77,6—89,7%, Mitsubishi Outlander (77,7—86,5%) и Nissan X-Trail — 71,1—85,4%.

Помимо прочего, аналитики подсчитали среднее значение показателя остаточной стоимости всех исследуемых модификаций, где места распределились немного иначе. Кроссовер Toyota RAV4, как и ранее, занял первое место с результатом — 87,85%. А вот Mazda CX-5 переместилась на второе место — 86,17%, потеснив KIA Sportage — 83,84%.

Далее список остался без изменений: Hyundai Tuscon — 83,8%; Mitsubishi Outlander — 81,67%; Nissan X-Trail — 77,67%; Volkswagen Tiguan — 74,8%.

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4 июля 2019
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