7 кроссоверов, которые можно очень выгодно продать после окончания гарантийного срока

Покупая «китайца» или дорогостоящий Land Rover Range Rover, вы точно не продадите их за хорошую цену. Первые хороши лишь в начале эксплуатации, после чего начинают буквально рассыпаться и гнить. Ну а вторые стоят настолько дорого, что немногие готовы заплатить целое состояние, пусть и за крутой, но бывший, а главное весьма капризный в употреблении внедорожник.

Впрочем, есть и такие автомобили, которые даже после трех лет эксплуатации теряют в цене всего 15—20%. О них и поговорим.

Эксперты агентства «Автостат» подсчитали остаточную стоимость самых популярных кроссоверов на российском рынке по истечении трех лет эксплуатации. Для исследования были выбраны автомобили, купленные в апреле 2016 года. А продажные цены бывших в употреблении кроссоверов датируются 1 апреля 2019 года.

Примечательно, что специалисты проанализировали все самые доступные модификации и комплектации.