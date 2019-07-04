7 кроссоверов, которые можно очень выгодно продать после окончания гарантийного срока

Покупая автомобиль, каждый будущий владелец уделяет внимание не только его внешности, внутреннему убранству, удобству, вместительности и технической начинке, но и тому, насколько сильно потеряет машина в цене по прошествии лет. Великолепная семерка кроссоверов для самых умных и прагматичных — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Покупая «китайца» или дорогостоящий Land Rover Range Rover, вы точно не продадите их за хорошую цену. Первые хороши лишь в начале эксплуатации, после чего начинают буквально рассыпаться и гнить. Ну а вторые стоят настолько дорого, что немногие готовы заплатить целое состояние, пусть и за крутой, но бывший, а главное весьма капризный в употреблении внедорожник.
Впрочем, есть и такие автомобили, которые даже после трех лет эксплуатации теряют в цене всего 15—20%. О них и поговорим.
Эксперты агентства «Автостат» подсчитали остаточную стоимость самых популярных кроссоверов на российском рынке по истечении трех лет эксплуатации. Для исследования были выбраны автомобили, купленные в апреле 2016 года. А продажные цены бывших в употреблении кроссоверов датируются 1 апреля 2019 года.
Примечательно, что специалисты проанализировали все самые доступные модификации и комплектации.
Первую строчку ТОП-7 занял кроссовер Toyota RAV4. По истечении трех лет его остаточная стоимость составила 84,6—92,5% от первоначальной цены. Эксперты отметили, что выгоднее всего покупать 2-литровую переднеприводную бензиновую версию с «автоматом» в комплектации «Стандарт».
Впрочем, передний привод и АКП востребованы не только у «Тойоты». На втором месте рейтинга обосновался KIA Sportage с результатом в 72—92%. Согласно исследованию, лучше всего вложиться в покупку 2-литровой бензиновой модификации кроссовера с механической коробкой передач,Ж распределяющей мощность на переднюю ось. Причем в базовой комплектации Classic.
Японский кроссовер Mazda CX-5 занял третью позицию в чарте с результатом 83,7—88,6%. Практически не дешевеет машина с передним приводом в исполнении Drive, где прячется пара литров под капотом, а в трансмиссии — «автомат».
Помимо прочего, аналитики подсчитали среднее значение показателя остаточной стоимости всех исследуемых модификаций, где места распределились немного иначе. Кроссовер Toyota RAV4, как и ранее, занял первое место с результатом — 87,85%. А вот Mazda CX-5 переместилась на второе место — 86,17%, потеснив KIA Sportage — 83,84%.
Далее список остался без изменений: Hyundai Tuscon — 83,8%; Mitsubishi Outlander — 81,67%; Nissan X-Trail — 77,67%; Volkswagen Tiguan — 74,8%.