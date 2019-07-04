В России все меньше покупают легковые автомобили

Всего в первый месяц лета отечественные дилеры реализовали 151 180 автомобилей, что на 3,3% меньше показателей годичной давности. А за полгода россияне купили 828 750 машин, уронив рынок на 2,4%.

— Рост рынка в 2019-м — уже больше нереалистичный сценарий. — сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года.

На вершине рейтинга брендов традиционно прописалась LADA: в июне в руки покупателей попало 30 768 экземпляров «вазовской» продукции, слив продажи на 2%. Вторая строчка, как и раньше, досталась KIA: за авто этой марки рублем проголосовало 19 343 россиян (-3%).

Тройку дилеров замыкает Hyundai. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания реализовала 16 331 (-1%). В четвертой и пятой строчках вписались Renault (11 944 экземпляра, −12%) и Volkswagen (9441 единица, +6%).

Далее по порядку следуют Toyota (8548 автомобилей, −6%), Skoda (7054 машины, −1%) и Ford (6146 штук, +43%). Последнему удалось так серьезно увеличить объемы за счет немалых скидок: марка покидает отечественный рынок легковушек, устроив распродажу. Девятым пунктом идет Nissan (5450 авто, −26%), а десятым — «Группа ГАЗ» (4796 единиц, −10%).