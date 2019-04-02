Ford устроил распродажу почти всех моделей с выгодой до 585 000 рублей

Автомобили Ford Fiesta, Focus, Kuga и Explorer обзавелись более привлекательными ценниками. Кроме того, первые две модели доступны по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль», а дополнительно можно выгадать, воспользовавшись кредитом.

Итак, по порядку: седаны и хэтчбеки Ford Fiesta подешевели на 75 000 рублей. «Пятидверка» в базе отныне обойдется в 697 000. Но, чтобы получить максимальную скидку в 229 000 «целковых», нужно выбрать авто в комплектации Platinum и стать участником федеральных программ поддержки.

Ford Focus, представленный в кузовах хетчбэк, седан и универсал, сбросил более значительные 175 000 «деревянных». Здесь по-максимуму можно сэкономить 329 000 на покупке хетча в версии Titanium. Кстати, на те же 175 000 «целковых» похудел прейскурант и «паркетника» Ford Kuga.

Больше остальных убавил цену семиместный кроссовер Ford Explorer — сразу 400 000 рублей. Если приобретать обновленный автомобиль в кредит, прайс теряет до 585 000 «деревянных».

Напомним, что компания Ford прощается с рынком РФ, лишая россиян легковушек. Из «Фордов» останется только коммерческий Transit — самый популярный в своем сегменте среди иномарок.