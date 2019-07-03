У природы нет плохой погоды: тест всесезонных шин Pirelli Scorpion Verde

Понятие «всесезоннка» применительно к шинам, похоже, снова возвращается в обиход автовладельцев. А что — гораздо удобнее, а главное выгоднее ездить на одних и тех же колесах и зимой, и летом. Не надо стоять в очередях на «шиномонтажке», тратиться на переобувку и испытывать неудобства, связанные с хранением четырех покрышек. А то еще и вместе с дисками.

Главный вопрос: насколько безопасна всесезонная резина, и как быстро заканчивается ее ресурс? Попробуем выяснить на примере итальянских шин Pirelli Scorpion Verde All Season.

Без малого за год на редакционном Volkswagen Touareg мы накрутили немногим меньше 10 000 километров. Автомобилю с колесами, обернутыми в итальянскую «всесезонку», удалось застать остатки зимы, пережить весну и встретить лето. Как же смена сезонов отразилась на эксплуатационных качествах кроссовера?