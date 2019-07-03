У природы нет плохой погоды: тест всесезонных шин Pirelli Scorpion Verde

Нужно ли менять шины по сезону или достаточно обуть своего «железного коня» в круглогодичные всесезонные «лапти»? С одной стороны, экономия, а с другой — преждевременный износ. Кто победит в споре выгоды с безопасностью, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Понятие «всесезоннка» применительно к шинам, похоже, снова возвращается в обиход автовладельцев. А что — гораздо удобнее, а главное выгоднее ездить на одних и тех же колесах и зимой, и летом. Не надо стоять в очередях на «шиномонтажке», тратиться на переобувку и испытывать неудобства, связанные с хранением четырех покрышек. А то еще и вместе с дисками.
Главный вопрос: насколько безопасна всесезонная резина, и как быстро заканчивается ее ресурс? Попробуем выяснить на примере итальянских шин Pirelli Scorpion Verde All Season.
Без малого за год на редакционном Volkswagen Touareg мы накрутили немногим меньше 10 000 километров. Автомобилю с колесами, обернутыми в итальянскую «всесезонку», удалось застать остатки зимы, пережить весну и встретить лето. Как же смена сезонов отразилась на эксплуатационных качествах кроссовера?
Начнем с того, что покрышки довольно тихие, в меру мягкие и с усиленной боковиной. Иными словами, при агрессивном съезде на обочину или в заносе на грунтовке, резина не деформируется и не порвется — проверено неоднократно.
Сухой асфальт — рай для «Скорпиона». Прямик шина держит так же крепко, как объятия одноклассницы во время белого танца. Ребра центральной части проектора с S-образными ламелями знают свое дело. В виражах Scorpion Verde тоже не промах: машина прогнозируемо ведет себя в резких поворотах, отклонения от траектории — в пределах нормы.
Ассиметричный рисунок, продольные и боковые ламели с увеличенной плотностью неплохо работают, обеспечивая поперечную устойчивость. В общем, для лета и межсезонья покрышки подходят идеально. Если, конечно, не придираться и не сравнивать их с легкими летними моделями.
А вот на бездорожье, в снегу и грязи свои задачи резина решает бескомпромиссно и жестко. Причем жестко — в прямом смысле слова. Неровности Pirelli Scorpion Verde All Season переваривает довольно грубо. Но зато не заставляет нервничать и потеть, преодолевая очередной буерак.
Конечно, в сугроб высотой с машину лучше не лезть, но относительно резкая смена температур и замерзший проселок — не повод для волнений. Глубокие продольные канавки способствуют эффективному прохождению мокрых участков, а блоки плечевых зон с изогнутым профилем проследят за равномерным износом и защитой от повреждений. Избежать аквапланирования помогут окружные канавки и, конечно же, широкое пятно контакта.
Но тут обязательно следует добавить, что такие покрышки допустимы к использованию при температуре не ниже семи градусов. Проще говоря, итальянская «всесезонка» будет актуальна для южных регионов России. Для остальных же — это исключительно летний вариант. Правда, с весьма увесистыми преимуществами.