Bentley Continental GT побил рекорд скорости на горе Пайкс-Пик

Ультрароскошное купе Bentley Continental GT установило рекорд на международной гонке по подъему на гору Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb), став первым в классе серийных автомобилей. Это достижение можно назвать настоящим подарком на 100-летний юбилей, отмечаемый брендом в 2019 году.
За штурвалом Bentley Continental GT, оснащенного стандартным шестилитровым 635-сильным W12 с максимальным крутящим моментом в 900 Нм, выступал титулованный автогонщик — новозеландец Рис Миллен, трехкратный чемпион гонки. Купе преодолело расстояние в 19,99 км за 10 минут 18,488 с со средней скоростью в 112,65 км/ч, обогнав предыдущего рекордсмена на 8,4 с.
Стоит напомнить, что Continental GT с таким мотором по документам выстреливает до первой сотни за 3,7 с, а его скорость ограничена 333 км/ч.
Добавим, что гоночная трасса на горе Пайкс-Пик — одна из самых сложных. Трек вмещает 156 поворотов, стартует на высоте 2835 м над уровнем моря, а финиширует — на 4298 м.
- Это потрясающее завершение Пайкс-Пик 2019 года — гонки, которая проходила в условиях повышенной влажности и даже местами по снегу! — поделился впечатлениями гонщик Рис Миллен.
Напомним, что в прошлом году на этом соревновании среди серийных SUV первым стал Bentley Bentayga. Кроссовер был вооружен тем же W12 с отдачей в 600 «лошадей». Так как регламент гонки разрешает лишь незначительные изменения в конструкции авто, британцы установили каркас безопасности, гоночное кресло для пилота, демонтировав по-максимуму внутренности авто.