Bentley Continental GT побил рекорд скорости на горе Пайкс-Пик

За штурвалом Bentley Continental GT, оснащенного стандартным шестилитровым 635-сильным W12 с максимальным крутящим моментом в 900 Нм, выступал титулованный автогонщик — новозеландец Рис Миллен, трехкратный чемпион гонки. Купе преодолело расстояние в 19,99 км за 10 минут 18,488 с со средней скоростью в 112,65 км/ч, обогнав предыдущего рекордсмена на 8,4 с.

Стоит напомнить, что Continental GT с таким мотором по документам выстреливает до первой сотни за 3,7 с, а его скорость ограничена 333 км/ч.