UAZ Patriot с «автоматом» получит модернизированный мотор

Работа над усовершенствованием мотора ZMZ Pro, чтобы установить его на UAZ Patriot и Pickup в пару к французскому «автомату» производства компании Punch Powerglide, подошли к финалу. Первая партия из 25 экземпляров отгружена Ульяновскому автозаводу.

Движок выйдет в двух вариантах — бензиновом и газобензиновом, получив новую систему охлаждения. В обновление ZMZ Pro, получившего порядка 30 новых оригинальных деталей, было инвестировано около 100 млн. рублей.

Напомним, как «Патриот», так и «Пикап» оснащаются 150-сильным мотором объемом 2,7 л. Сейчас ему аккомпанирует безальтернативная пятиступенчатая «механика» вкупе с полным приводом.

Ценники стартуют от 830 900 рублей. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», АКП приплюсует к стоимости авто от 60 000 до 100 000 «деревянных».