УАЗ Патриот получил новый двигатель

Инженеры Заволжского моторного завода «поколдовали» над 135-сильным мотором, прибавив ему мощности. 2,7-литровый ZMZ Pro (или по-иному ЗМЗ-409051) для «Патриота» выдает 150 «лошадей» (5000 об/мин) и 235 Нм крутящего момента (2650 об/мин). Движок работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Этим агрегатом оснащается внедорожник почти во всех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум», помимо одной — младшей «Классик Fleet». Да, покупателю доступен «вездеход» и со старым мотором по цене от 777 000 рублей. А прайс на модернизированный «Патриот» стартует от 798 000 «деревянных». В «максималке» модель оценивают в 1 083 000.

Мы уже рассказывали о том, что в движок ZMZ Pro поставили новые поршни, клапаны и распредвалы. Кроме того, в моторе увеличили степень сжатия (с 9,1 до 9,8) и изменили фазы газораспределения. Также была доработана система выхлопа.

Напомним, что свежий силовой агрегат позже получит в пару «автомат» Punch 6L50, чей ресурс достигает 200 000 км.