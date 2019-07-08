Из-за какой сломанной детали машины можно нарваться на штраф ГИБДД

Очень часто в потоке попадаются машины с отсутствующими или неработающими узлами и деталями. Чем грозит езда на подобном транспорте?
Максим Строкер

По большому счету: кому какое дело, что у моей машины со звуковым сигналом? Есть он, нет его… А вот и нет, ошибка. За неработающий клаксон вполне можно огрести хоть и символический, 500-рублевый, но штраф.

Оказывается, неработающая «бибикалка» значится в действующем «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

За управление машиной с поломкой из этого списка полагается именно такой штраф по статье 12.5 КоАП. Или, к примеру, возьмем не менее безобидную неопрятность: уронил пробку бензобака на асфальт и она треснула.

Все — формально эксплуатация ТС с поврежденной пробкой запрещена. А между тем, пойти и купить в ближайшем магазине эту несчастную «затычку» может владелец далеко не любой модели авто.

Для большинства иномарок такую пробку придется заказывать. А до той поры либо поставить машину на прикол, как требует «Перечень» и ПДД, либо, как это чаще всего делается, заткнуть горловину бака импровизированной пробкой из скомканного куска какой-нибудь тряпки и ездить так.

Очень часто встречаешь авто после небольшой аварии, в которой оно потеряло одно из боковых зеркал. Пока машину не оценил эксперт страховой компании ее чинить нельзя. Пока не выплатили деньги по ОСАГО, новое зеркало не купишь. Пока заказанное зеркало в сборе едет к автовладельцу, ему приходится перемещаться на машине без оного…

Причины вполне обыденные, а результат неизменен — запрещена эксплуатация транспортного средства, у которого «количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709−2001». Первый же гаишник может за это оштрафовать. Точно также «светит» 500 рублей штрафа по 12.5 КоАП за пробитый и от того грохочущий глушитель или за перегоревшую лампу в фаре. Сумма штрафа, конечно, не великая. Однако хуже другое.

Обнаруживший подобную неисправность полицейский может составить бумагу о запрете эксплуатации такой машины с требованием представить ее в уже починенном виде под светлые очи специально обученного инспектора местной ГИБДД.

И в случае не выполнения водителем такого указания, полицейские «на местах» не гнушаются составлять на автовладельцев протоколы уже по статье 19.3 КоАП — «неповиновение законному требованию сотрудника…». А это уже до 1000 рублей штрафа и до 15-ти суток административного ареста!

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8 июля 2019
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