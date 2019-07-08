Из-за какой сломанной детали машины можно нарваться на штраф ГИБДД

По большому счету: кому какое дело, что у моей машины со звуковым сигналом? Есть он, нет его… А вот и нет, ошибка. За неработающий клаксон вполне можно огрести хоть и символический, 500-рублевый, но штраф.

Оказывается, неработающая «бибикалка» значится в действующем «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

За управление машиной с поломкой из этого списка полагается именно такой штраф по статье 12.5 КоАП. Или, к примеру, возьмем не менее безобидную неопрятность: уронил пробку бензобака на асфальт и она треснула.

Все — формально эксплуатация ТС с поврежденной пробкой запрещена. А между тем, пойти и купить в ближайшем магазине эту несчастную «затычку» может владелец далеко не любой модели авто.

Для большинства иномарок такую пробку придется заказывать. А до той поры либо поставить машину на прикол, как требует «Перечень» и ПДД, либо, как это чаще всего делается, заткнуть горловину бака импровизированной пробкой из скомканного куска какой-нибудь тряпки и ездить так.