Начались продажи нового Mitsubishi Pajero Sport

Дизайн обновленного Pajero Sport выполнен в новом корпоративном стиле, оттого внедорожник стал похож на кроссовер Eclipse Cross. Появилась «двухэтажная» оптика, изменилась форма переднего бампера, капота и передних крыльев. Вот, пожалуй, и все изменения, которые сходу бросаются в глаза. Внутри новаций чуть больше.

В салоне появились мягкие подлокотники, а под центральнным тоннелем — небольшой ящичек для мелочей. Его можно открыть, как со стороны водителя, так и пассажира.

В центре передней панели красуется 8-дюймовый сенсорный дисплей, а задним седокам добавили еще одну розетку для зарядки гаджетов. Не густо, конечно, для обновок.Такое ощущение, что машину подтягивают к конкурентам, а не стремятся их опережать.