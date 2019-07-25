Начались продажи нового Mitsubishi Pajero Sport

У среднеразмерного внедорожника изменилась внешность и добавилась куча электроники. Поскольку Pajero Sport производят в Таиланде, там японцы и решили впервые представить обновленный автомобиль. Но в том, что он доедет до России, причем очень скоро, портал «АвтоВзгляд» не сомневается.
Дизайн обновленного Pajero Sport выполнен в новом корпоративном стиле, оттого внедорожник стал похож на кроссовер Eclipse Cross. Появилась «двухэтажная» оптика, изменилась форма переднего бампера, капота и передних крыльев. Вот, пожалуй, и все изменения, которые сходу бросаются в глаза. Внутри новаций чуть больше.
В салоне появились мягкие подлокотники, а под центральнным тоннелем — небольшой ящичек для мелочей. Его можно открыть, как со стороны водителя, так и пассажира. В центре передней панели красуется 8-дюймовый сенсорный дисплей, а задним седокам добавили еще одну розетку для зарядки гаджетов. Не густо, конечно, для обновок.Такое ощущение, что машину подтягивают к конкурентам, а не стремятся их опережать.
С помощью нового приложения Mitsubishi, которое устанавливается на смартфон, можно управлять открытием или закрытием крышки багажника, блокировать двери в машине.
Кстати, багажную дверь можно открыть и без рук, а просто покачав ногой под задним бампером. Функция далеко не новая и уже много лет используется другими производителями, но приятно, что на обновленном «Спорте» она, наконец, появилась.
Силовые агрегаты Mitsubishi Pajero Sport остались без изменений. Напомним, в России это 2,4-литровый турбодизель мощносттью 181 л. с. и бензиновый мотор рабочим объемом 3 л (209 л. с.) В пару к обоим агрегатам приставлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Цены на машины 2019 года начинаются от 2 439 000 ₽
Внедорожники для нашего рынка собирают в Калуге, так что обновленный автомобиль мы точно увидим, но только после того, как он получит российскую прописку на заводе. Это хорошо. Ведь локальная сборка позволит не задирать ценник до небес. Хотя бы теоретически…