5000 GL: ГАЗ прокомментировал слухи о возвращении «Волги» на рынок

Слухи о возрождении новой «Волги» не утихают. Сегодня интернет-издания в очередной раз вспомнили о концепте ГАЗ 5000 GL, который существует лишь на картинках. Портал «АвтоВзгляд» узнал о рыночных перспективах модели напрямую у производителя.
Виктор Васильев

Сегодня интернет пестрит новостями о том, что Горьковский автозавод планирует выпустить новую «Волгу» в футуристическом дизайне ради повышения конкурентноспособности своих автомобилей.

Речь идет о концепте ГАЗ 5000 GL, первые скетчи которого появились еще несколько лет назад. Тогда эти картинки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Интерес подогревало и то, что художники рассказали, мол, под капотом ГАЗ 5000 GL будет стоять 3,2-литровый мотор мощностью 296 л. с. Пару ему состаявят либо 6-ступенчатая механическая трансмиссия, либо «автомат».

Автомобиль со спортивным дизайном получит 21-дюймовые колеса, климат-контроль, навигационную систему, подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев сидений и другое оборудование.

Но, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители «Группы ГАЗ», скетчи, появившиеся в Сети — не более, чем фейк:

— Содержащиеся в статье изображения, — говорит руководитель пресс-службы производителя Павел Ерасов, — это творчество неизвестного нам дизайнера, никак не связанного с Горьковским автозаводом. Приведенная в тексте информация не имеет никакого отношения к действительности…

Так почему же старые картинки снова всколыхнули интернет? Не потому ли, что на носу круглая дата: в 2021 году легендарному советскому автомобилю исполняется 65 лет. И в связи с этим, некоторые интернет-издания захотели сделать себе рейтинг.

Так что вряд ли через два года мы увидим премиальную «Волгу» в том виде, как она изображена на рисунках. Хотя идея красивая, и ее могли бы воплотить хотя бы в концепте.

Напомним, что в марте 2017 года речь о возрождении «Волги» завел Зигфрид Вольф — председатель совета директоров ОАО «Русские машины», в состав которого входит «Группа ГАЗ». Но он говорил о производстве коммерческой техники под известным брендом.

– На мой взгляд, «Волга», как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента, — сказал Вольф.

ГАЗ-2332 CityVan

Иначе говоря, можно ожидать, что «Волга» когда-нибудь станет небольшим развозным фургоном, таким, к примеру, как Volkswagen Caddy. И у ГАЗа есть наработки в этой области. Вспомним ГАЗ-2332 CityVan, который завод показал на Московском автосалоне в 2006 году. Грузовичок базировался на заднеприводном шасси «Волги» с бензиновым мотором Chrysler объемом 2,4 л. Грузоподъемность машины — 800 кг. К сожалению, на конвейер CityVan так и не встал, а саму «Волгу» закончили выпускать в 2009 году.

И все же хочется верить, что премиальный седан под брендом «Волга» когда-нибудь да появится. Ведь он идеально бы вписался в современную автомобильную иерархию. Машина могла бы стать на ступеньку ниже Aurus. То есть ее могли бы использовать чиновники средней руки, как замену седанам иностранных брендов.

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24 июля 2019
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