5000 GL: ГАЗ прокомментировал слухи о возвращении «Волги» на рынок

Сегодня интернет пестрит новостями о том, что Горьковский автозавод планирует выпустить новую «Волгу» в футуристическом дизайне ради повышения конкурентноспособности своих автомобилей.
Речь идет о концепте ГАЗ 5000 GL, первые скетчи которого появились еще несколько лет назад. Тогда эти картинки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Интерес подогревало и то, что художники рассказали, мол, под капотом ГАЗ 5000 GL будет стоять 3,2-литровый мотор мощностью 296 л. с. Пару ему состаявят либо 6-ступенчатая механическая трансмиссия, либо «автомат».
Автомобиль со спортивным дизайном получит 21-дюймовые колеса, климат-контроль, навигационную систему, подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев сидений и другое оборудование.