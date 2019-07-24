5000 GL: ГАЗ прокомментировал слухи о возвращении «Волги» на рынок

Но, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители «Группы ГАЗ», скетчи, появившиеся в Сети — не более, чем фейк:

— Содержащиеся в статье изображения, — говорит руководитель пресс-службы производителя Павел Ерасов, — это творчество неизвестного нам дизайнера, никак не связанного с Горьковским автозаводом. Приведенная в тексте информация не имеет никакого отношения к действительности…

Так почему же старые картинки снова всколыхнули интернет? Не потому ли, что на носу круглая дата: в 2021 году легендарному советскому автомобилю исполняется 65 лет. И в связи с этим, некоторые интернет-издания захотели сделать себе рейтинг.

Так что вряд ли через два года мы увидим премиальную «Волгу» в том виде, как она изображена на рисунках. Хотя идея красивая, и ее могли бы воплотить хотя бы в концепте.

Напомним, что в марте 2017 года речь о возрождении «Волги» завел Зигфрид Вольф — председатель совета директоров ОАО «Русские машины», в состав которого входит «Группа ГАЗ». Но он говорил о производстве коммерческой техники под известным брендом.

– На мой взгляд, «Волга», как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента, — сказал Вольф.