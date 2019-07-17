Самые крутые LADA 4x4, которые порвут любой рамный внедорожник

«Марш»

Снегоболотоходы «Марш» тоже выпускают в Тольятти. Особенность конструкции этих машин в том, что кузов от «Нивы» установлен на раму через эластичные резиновые подушки. Мосты взяты от УАЗа и доработаны, на модель установлены бортовые редуктора и рессорная подвеска. Отменную проходимость машине придают шины сверхнизкого давления. Именно за счет них «Марш» может ехать по болотистой местности.

Салон авто несильно отличается от серийной LADA 4х4. Сиденья — от версии LADA 4x4 Urban, есть два манометра системы централизованной подкачки шин, кран-переключатель дополнительных топливных баков. Компрессор для накачки шин включается тумблером из салона.

Снегоболотоход предназначен для охотников и рыболовов. Так же может работать в лесохозяйствах и МЧС и на нефтяных промыслах.