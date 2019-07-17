Самые крутые LADA 4x4, которые порвут любой рамный внедорожник

В совсем уж глухую чащу на обычной «Ниве», при всех ее способностях, лучше не соваться. Застрянешь. Поэтому умельцы предлагают различные варианты доработок, начиная от относительно небольших и заканчивая кардинальной переделкой всей конструкции вазовского автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» собрал самые интересные проекты.
«Рысь»
Тольяттинская фирма «Бронто» дорабатывает вазовские автомобили с 1993 года. Строят бронеавтомобили для инкассаторов, пожарную технику и, конечно же, внедорожники. Один из них — «Рысь».
На серийную LADA 4x4 ставят самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа, стандартные пружины меняют на усиленные, опору задней пружины приподнимают на 40 мм для увеличения дорожного просвета. Задний мост «Рыси» усилен, арки колес доработаны, чтобы на машину налезли колеса большого диаметра. «Рысь» собирают в трех- и пятидверном вариантах.
«Марш»
Снегоболотоходы «Марш» тоже выпускают в Тольятти. Особенность конструкции этих машин в том, что кузов от «Нивы» установлен на раму через эластичные резиновые подушки. Мосты взяты от УАЗа и доработаны, на модель установлены бортовые редуктора и рессорная подвеска. Отменную проходимость машине придают шины сверхнизкого давления. Именно за счет них «Марш» может ехать по болотистой местности.
Салон авто несильно отличается от серийной LADA 4х4. Сиденья — от версии LADA 4x4 Urban, есть два манометра системы централизованной подкачки шин, кран-переключатель дополнительных топливных баков. Компрессор для накачки шин включается тумблером из салона.
Снегоболотоход предназначен для охотников и рыболовов. Так же может работать в лесохозяйствах и МЧС и на нефтяных промыслах.
Red Stone
Переделками «Нивы» занимаются и простые любители бездорожья. Так, на постройку вездехода Red Stone у одного из поклонников езды по буеракам ушло 2,5 года. Кузов от LADA 4x4 он превратил в пикап. Из цельнотянутой трубы 45х2.5 мм сделал раму. Причем в области днища она проходит рядом с лонжеронами, усиливая общую конструкцию кузова.
Двигатель и коробку передач оставил от ВАЗ-2121. Портальные мосты изготовил из российских комплектующих. На машине установлены колеса с тракторными шинами. Проведена централизованная система подкачки колес. То есть давление в покрышках можно менять, не выходя из салона.
На гусеницах
Кто не мечтал сделать из своего легкового автомобиля танк? Для таких мечтателей различные фирмы изготавливают гусеницы. На них LADA 4x4 действительно превращается в вездеход, которому не страшны ни грязь, ни глубокий снег. При этом не надо резать арки или проводить какие-либо дополнительные доработки. Все что нужно, уже включено в цену стандартного комплекта установки. Это сами гусеницы (4 шт.), ступичные адаптеры (4 шт.), ограничители переворачивания (4 шт.), плюс инструкция по самостоятельной установке.
Ограничители переворачивания нужны, чтобы обезопасить подвеску и кузов автомобиля. Скажем, если в глубоком снегу гусеница упрется в пенек, ограничитель переворота не даст движителю провернуться вокруг своей оси и, тем самым, предотвратит опрокидывание автомобиля на бок.