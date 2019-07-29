Какие автомобили советской сборки сохранились в автопарке России

Стоит отметить, что на советский автопром пришлось 6% всего российского автопарка. Основная доля — порядка 80% — это продукция Волжского автозавода. Так, в России зарегистрировано около 2 млн. «Жигулей», «Самар» и «Нив».

Второе место ретро-рейтинга досталось «Москвичам» в количестве 228 000 экземпляров, произведенным на ныне почившем АЗЛК. Напомним, что столичное производство было основано в 1930 году, конвейеры остановились в 2002-м, а окончательно завод ликвидировали в 2010-м.

На третьей строчке прописались «Запорожцы» с показателем в 70 000 единиц, изготовленные на ЗАЗ в Запорожье еще во времена Украинской ССР. На четвертой и пятой позициях хит-парада расположились машины заводов ГАЗ и УАЗ с результатом в 58 000 и 57 000 соответственно.

Шестыми по счету, согласно данным агентства «Автостат», идут легковушки «Иж» (44 000 штук). Кроме того, во владении у наших соотечественников имеются еще 19 000 внедорожников ЛуАЗ (Луцкий автомобильный завод) и 4500 автомобилей «Ока».

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» недавно рассказывали о трех спорткарах, собранных советскими умельцами и способных заткнуть за пояс «итальянцев», вроде Ferrari и Lamborghini. Подробности об этой исключительной троице можно узнать здесь.