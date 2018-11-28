Возрождение ЛуАЗ: Луцкий автозавод выпустил новую модель

Да, украинцы умеют удивлять. То они пригрозили миру супертанком, то навели шороху своей нанотехнологичной ракетой, то объявили о выпуске сверхбыстрого гиперкара на электротяге. Пусть ни один из этих проектов до логического завершения они так и не довели, но зато какой хайп!

Интересно, а насколько серьезные планы по производству современных электрических грузовиков? Ведь сборка на Луцком автозаводе модели ERCV27, разработанной в содружестве с датской компанией Banke Electromotive, уже вроде бы даже началась.

Причем поставлять большегрузы полной массой 27 тонн с электромоторами суммарной мощностью 240 кВт украинцы намерены (читай — мечтают) на европейский рынок! Автомобиль оценивается в 400 000 евро. Не зря говорят: губа — не дура.