Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny

Suzuki Jimny четвертой генерации будет доступен в вариантах GL и GLX. Автомобиль по умолчанию оснастят боковыми зеркалами и стеклоподъемниками с электроприводом, мультифункциональным рулем и креплениями детских кресел типа ISOFIX.

Среди электронных помощников найдутся ассистент при старте в горку, помощник при спуске, а также система помощи при экстренном торможении и датчики давления в шинах.

В топе Jimny получит светодиодные фары с автокорректором и омывателем, климат-контроль и информационно-развлекательную систему с навигацией и возможностью подключения смартфонов, а также целый букет прочих удобностей, включая розетку на 12В и органайзер в багажнике.