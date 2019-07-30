Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny

Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы. Но зато стало известно, что маленький внедорожник доберется до российских покупателей в двух комплектациях и с богатым списком оснащения уже в базе.
Suzuki Jimny четвертой генерации будет доступен в вариантах GL и GLX. Автомобиль по умолчанию оснастят боковыми зеркалами и стеклоподъемниками с электроприводом, мультифункциональным рулем и креплениями детских кресел типа ISOFIX.
Среди электронных помощников найдутся ассистент при старте в горку, помощник при спуске, а также система помощи при экстренном торможении и датчики давления в шинах.
В топе Jimny получит светодиодные фары с автокорректором и омывателем, климат-контроль и информационно-развлекательную систему с навигацией и возможностью подключения смартфонов, а также целый букет прочих удобностей, включая розетку на 12В и органайзер в багажнике.
На вооружении «минипроходимца» будет один мотор — без вариантов — 102-сильная бензиновая «четверка» объемом 1,5 л, работающая с пятиступенчатой «механикой», либо с четырехскоростной АКП. Привод — полный.
Компактный «вездеход» можно будет выбрать с двухцветной окраской кузова, предложенной в трех вариантах, а также в однотонном исполнении (пять цветов). И, как уже писал портал «АвтоВзгляд», несмотря на новую яркую внешность, «малыш» сохранил основные качества настоящего внедорожника: рамную конструкцию лестничного типа, неразрезные мосты. И, конечно же, «раздатку» с «понижайкой».
Россиянам представят «японца» 1 августа. По всей видимости, ближе к этой дате ему и навесят ценник.